Humo Documaand: Bekijk hier de intrigerende 'My Scientology Movie' van Louis Theroux

Humo Docu zou natuurlijk niet compleet zijn zonder een bijdrage van – na Kuifje - de beste vliegende reporter ter wereld, Louis Theroux. In het even onrustwekkende als hilarische ‘My Scientology Movie’ duikt Theroux in de donkere wereld van Scientology, de door L. Ron Hubbard opgerichtte sekte waarvan Tom Cruise sinds oudsher één van de vaandeldragers is. Met de hulp van Marty Rathburn, ooit de alom gevreesde, op één na machtigste man van de omstreden kerk, waagt Theroux een memorabele poging om de mysterieuze aantrekkingskracht te begrijpen die deze sekte uitoefent op celebs als John Travolta en Mimi Rogers. Waarschuwing: na ‘My Scientology Movie’ zult u nooit meer op dezelfde manier naar de flink van zijn voetstuk donderende Cruise kunnen kijken.