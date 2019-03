‘COUREUR’ schildert het ontroerende portret van Felix, een jonge beloftekampioen die er alles aan doet om de mislukte wielerdroom van zijn vader waar te maken. Regisseur Kenneth Mercken, zelf ex-wielrenner, brengt in zijn straffe regiedebuut een prachtige hommage aan de heroïek van de koers en toont u tegelijk de duistere kant van de wielersport. Met naar de keel grijpende vertolkingen van Koen De Graeve, Karlijn Sileghem en debutant Niels Willaerts!

“EEN EXPLOSIEF MENGSEL VAN ZWEET, TRAGIEK, EPO EN TESTOSTERON!”

- Erik Stockman

Wat moet u doen?

Haal volgende week uw Humo met unieke code en activeer uw ticket. Het filmticket is geldig van 13 maart t.e.m. 21 maart 2019. Registratie en validatie mogelijk vanaf 12 maart 2019. Goed voor één gratis filmticket in combinatie met een betalend filmticket. Aanbod beperkt volgens capaciteit van elk bioscoopcomplex, vol is vol. Niet cumuleerbaar met andere acties en promoties.