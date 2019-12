Gingle bells, Gingle bells, Gingle all the way! Uw ballen kunnen de boom in en de kerststal moet nog worden uitgemest. Om de feeststress te verzachten, koos Humo de drank al voor u uit. Zo hebt u altijd iets ginnigs te vertellen met de Gin van Filliers.

Mix een Filliers Tribute Gin & Tonic:

5 cl Filliers Tribute Gin 1928 *

15 cl goede tonic

Enkele jeneverbessen

Vul een longdrinkglas of een wijnglas met ijsblokjes, voeg 5 cl gin en enkele jeneverbessen toe en roer goed. Voeg 15 cl goede tonic toe.

Filliers Tribute Gin 1928 * is gebotteld in de oorspronkelijke flesvorm met het etiket uit de jaren ‘20. Daarmee is het een eerbetoon aan Firmin Filliers, de bedenker van deze gin (1888-1965). Deze gin is een ontdekkingsreis naar de essentie van Firmins oorspronkelijke recept, hierdoor ligt de focus op ingrediënten zoals: mout, hop, engelwortel en lavendel. Het resultaat is een unieke, volle gin met meerdere aromalagen.

Bent u abonnee?

U ontvangt bij uw Humo van 17 december een afhaalbon waarmee u het gratis flesje Filliers Tribute Gin 28 van 5 cl kunt afhalen bij Standaard Boekhandel. Afhalen kan van 17 december t.e.m. 31 december 2019 bij één van de deelnemende winkels.