Festivalitis Review: Milow op Rock Werchter 2012

Milow, opgegroeid in Haacht, speelt na vijf jaar opnieuw een thuismatch (in 2007 verving hij op de valreep Mika en opende de Marquee). Twee studioalbums, een Amerikaans tv-debuut en honderden optredens later staat er een andere Milow voor onze neus. Maar als de mama in de zaal staat, is iedereen nerveus, ervaren of niet.1