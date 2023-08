2manydjs was een orgasme voor het brein van de hardleerse popfreak

De muzikale ADHD’er in ons liet zaterdagnacht zijn hoofd door 2manydjs verbouwen tot een flipperkast. Het Gentse broederpaar eerde in de Marquee nog maar eens op onnavolgbare wijze de popmuziek. Kicken? Kicken.

Hoppa! De distortiongitaren uit ‘I Wanna Be Your Dog’ van The Stooges en de ijzige vocal uit Soulwax’ ‘Empty Dancefloor’ kringelden door elkaar: het startschot voor dik 5 kwartier 2manydjs. Aan het loeiende gejuich in de Marquee te horen, zat u al heel de dag op hete kolen. Was Angèle te mak? De tikka masala niet spicy genoeg? Uw lief te terughoudend? Nou dan!

Wij kunnen niet langer op twee handen en verscheidene willekeurige ledematen tellen hoe vaak wij Stephen en David Dewaele al zagen dj’en sinds ze hun briljante formule met de geanimeerde platenhoezen in het leven riepen, we kunnen u wél met de hand op het hart toevertrouwen dat de boys ons nog nooit hebben teleurgesteld.

Geldt ook voor deze Pukkelpopshow. Zij het dat de broeders er aanvankelijk een iets eenvormigere, gestileerdere variant van hun sets op nahielden. We kregen behoorlijk wat techno en electro op ons bord, vervaarlijk en retrofuturistisch, donker en dreigend, ver weg van de ultra-eclectische cocktail vol rock, pop en kitsch die in de eerste jaren de 2manydjs-sets domineerde. Oké, we kregen Technotronic cadeau, met een volle tent die het refrein van ‘Pump Up The Jam’ meebrulde. Ah, en ‘Voulez-Vous’ van ABBA, ‘Gypsy Woman’ van Crystal Waters, ‘Eisbär’ van Grauzone, ‘Blue Monday’ van New Order en ‘Work It’ van Missy Elliott. En ‘Tequila’ van The Champs – dat was dijenkletsen! Nee, u hoort ons niet neuten.

Altijd vermakelijk om Soulwaxremixen te zien bovendrijven in het feest aan popculturele referenties. Zoals die voor Marie Davidson, bijvoorbeeld, die voor Wet Leg – wat een fucking mónster is die track, zeg! – , voor Charlotte Adigéry & BOLIS PUPUL, voor Tiga en een gloednieuwe voor Rosalía. Oh, en een epileptische verbastering van een Caroline Polachek-track. Dénken we tenminste.

Ook weer tal van hilarische visuele geintjes gezien waarbij we moesten grinniken, tot afgrijzen van de andere festivalgangers die ons maar weer ‘ns argwanend aanstaarden. Ach, alles went. Soit: het paard van het R&S-logo dat ritmisch met zijn poten trappelde, gevangen in de driehoek, bijvoorbeeld. Die vliegende Skeletor! Die shakende, nauwelijks bedekte Rosalía! Geen wonder dat we onze ogen niet van de videoschermen konden houden.

2manydjs op Pukkelpop? Een genot voor de heupen, alweer, een lust voor het oog, een orgasme voor het brein van de hardleerse popfreak. Mijn god, wat zijn we toch onuitstaanbare nerds.

