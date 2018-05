Fun Lovin' Criminals, Therapy?, Statue en 37 andere nieuwe namen voor Genk on Stage

Genk on Stage 2018 heeft zonet 40 nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. Fun Lovin' Criminals , Therapy? en Statue springen het meest in het oog en vervoegen onder meer The Van Jets , Sons en Gestapo Knallmuzik .

De affiche van gratis festival 'Genk on Stage' lijkt elk jaar maar groter en groter te worden. En ja hoor: de Limburgers gooiden er zonet nog eens veertig namen tegenaan. Fun Lovin' Criminals en Therapy? zijn de grote kleppers, maar ook ons land is naar goede gewoonte sterk vertegenwoordigd met onder meer Statue, Chackie Jam, Buurman en Milo Meskens.

Werden eveneens aan de affiche toegevoegd: Nielson, Pat Krimson, The Skadillacs, Polly et les Quatre Snaar, Lennert Wolfs, Duplicate, Dj Buscemi, Zohra, The Whatevers,The Ant, La Murgha Armada, The Hourglass, Instinct, Jeff Brick, Lee & The Monocello's, Creep, ‘T Schoon Vertier, Yass (trio), Candlebags In Trees, Christian, Lennow, Cedy, Avilo, Dj Double D, Muze, Dj Ward, Minimaal (live), Mr Phonky, Dominico, Rana en Mara, Elenore, Dorine Fox, George (from George and the Bear) en Mr Critical.

Eerder werden onder meer The Van Jets, Sons, Gestapo Knallmuzik, Sam Renascent TheColorGrey en Bonfire Lakes aangekondigd. De volledige line-up vind je hier terug.