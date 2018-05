6 Europese muziekfestivals die je moet leren kennen

In Humo's Grote Festivalwedstrijd geven we tickets weg voor bekende festivals als Rock Werchter en Sziget, maar er zitten ook een aantal topfestivals bij waar u misschien nog niet van heeft gehoord. We stellen ze graag even voor:

Pohoda Festival: het Slowaakse Werchter (en spotgoedkoop) (5-7 juli)

Waar? Het voormalig vliegveldje van het pittoreske stadje Trenčín, aan de rand van Slowaakse bergen.

Waarom? Pohoda is al ruim twee decennia een begrip in het land. Het grootste festival van Slowakije profileert zich als een ecovriendelijk en spotgoedkoop festival. Je betaalt amper 99 euro voor drie dagen en voor een fris pintje moet u nog geen twee euro neertellen, schol! Ook de randprogrammatie is om duimen en vingers bij af te likken. Wat dacht u van een silent disco of yogasessie in een oude schoolbus?

En de affiche? Eveneens om van te snoepen. Pohoda pakt dit jaar uit met The Chemical Brothers, St. Vincent, Ride, Glass Animals, BadBadNotGood, Calexico, Dälek en een heleboel Slowaakse parels.

https://www.pohodafestival.sk/



Exit Festival: waanzin in Fort van Petrovaradin (12-15 juli)

Waar? In en rond een kolossaal 17de-eeuws fort aan de oever van de Donau, in het historische plaatsje Petrovaradin. Aan de overkant bevindt zich de bruisende stad Novi Stad.

Waarom? Ondanks zijn grootschaligheid (vorig jaar waren er 215.000 mensen uit 60 landen) heeft Exit altijd zijn rebelse karakter behouden - in 2000 werd het festival opgericht als onderdeel van een studentenbeweging die ijverde voor meer democratie. Er zijn naast 20 podia, waaronder een waanzinnige Dance Arena, ook een sportzone, chillzones, zip line en een heuse 3D dance arena. En vooral: op Exit kan tot ver na zonsopgang gedanst worden.

En de affiche? Voor elk wat wils! Laat u niet misleiden door David Guetta en Martin Garrix bovenaan de affiche, ook Grace Jones, Fever Ray en Ziggy Marley zijn van de partij, net als techno-iconen Adam Beyer en Richie Hawtin. En er is ook gitaargeweld van Slaves, Idles en Dog Eat Dog. En meer, véél meer.

https://www.exitfest.org/nl

Melt Festival: lichtstad met massa beats (13-15 juli)

Waar? De site van een voormalige kolenmijn Ferropolis (ofwel de Stalen Stad) in Gräfenhainichen. U danst er tussen de industriële machines en kranen, omringd door het Gremminmeer. Kort samengevat: een uniek decor.

Waarom? Hét buitenlandse alternatief voor de festivalliefhebber die graag een hele nacht de benen losgooit of een alternatief zoekt voor een partyweekend in Berlijn. Installaties van het festival maken van het terrein een kolkende, futuristische lichtstad. Voor de volhouders is er een Sleepless Stage, waar non-stop (!) van zaterdag tot maandag middernacht geraved wordt. Overdag neemt u een duik in het nabijgelegen meer om even af te koelen en te herbronnen.

En de affiche? Naast elektronicahelden Jon Hopkins, Modeselektor en Mount Kimbie komen ook The XX, Florence + The Machine, Tyler, The Creator en The Internet er het mooie weer maken.

http://meltfestival.de/

Festival Internacional de Benicàssim(FIB): zon, zee en grote namen (19-22 juli)

Waar? Op 90 kilometer van Valencia, tussen de sinaasappelbomen, ligt een kustparel aan de onbekende Costa del Azahar, een van de weinige costa’s die nog geen last heeft van roodgebrande toeristen met witte sokken in sandalen.

Waarom? Een aanrader als u niet vies bent van de grote namen uit de pop en rock. En er is genoeg strand om uit te kateren. FIB lijkt ons de perfecte bestemming voor wie niet kan kiezen tussen een relaxte vakantie en een groot rockfestival.

En de affiche? De beste rock, hiphop en pop van het moment verzameld. Van Travis Scott en The Killers over Liam Gallagher en Pet Shop Boys tot Bastille en Justice. Alternatieve muziekliefhebbers kunnen zich verlekkeren op kleppers als Tune-Yards, Sleaford Mods, The Horrors, Parquet Courts en Shame.

https://fiberfib.com/en/home.php

Rock en Seine: Charmant festival op charmante locatie (24-26 augustus)

Waar? Het 460 hectare grote Parc de Saint-Cloud, in het zuidwesten van Parijs. U bevindt zich tussen tuinen, beelden en fonteinen. Een adembenemende omgeving voor de culturo’s onder de festivalfreaks.

Waarom? Gemoedelijk publiek én een uitgebreid culinair aanbod met een massa eettenten in een van de mooiste tuinen van Europa. Rock en Seine is ideaal festivalvoer voor de liefhebbers van Best Kept Secret en Cactusfestival.

En de affiche? Grote kleppers: Justice, Macklemore, Thirty Seconds To Mars, Bonobo, Cigarettes After Sex. En ook ander schoon volk zoals The Liminanas, First Aid Kit, Fat White Family en Yellow Days.

https://www.rockenseine.com/

Dimensions Croatia: elektronisch walhalla in negentiende-eeuws fort (29 augustus - 2 september)

Waar? Gigantisch fort in Pula, een historische, zonovergoten parel aan de westkust van Kroatië. Op het lijf geschreven van durfals, alternatievelingen en levensgenieters.

Waarom? Hét festival bij uitstek voor als u nog niet uitgefeest bent op het einde van het festivalseizoen. Of voor wie graag iets nieuws ontdekt op een adembenemende locatie. Verwacht op Dimensions geen fantasytoestanden àla Tomorrowland, wel de beste elektro in de breedste zin van het woord.

En de affiche? Alleen maar namen voor fijnproevers: van Kraftwerk en Nils Frahm (beiden spelen op de openingsavond in een Romeins amfitheater, alstublieft!) over Nina Kraviz en Jon Hopkins tot een plejade van techno- en housenamen uit de underground.

https://dimensionsfestival.com/