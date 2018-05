Lokerse Feesten lost 32 nieuwe namen, waaronder Die Antwoord en Deadmau5

Festivalitis Arsenal 2017: seks, muziek en poëzie

Arsenal is terug. Straffer nog: op de Lokerse Feesten spelen ze een exclusieve show – de enige van het jaar – die u moet introduceren tot le nouveau Arsenal. Verwacht nagelnieuw materiaal, gebracht door een fel aangedikte liveband, als voorsmaakje van wat dé dubbele knaller van 2018 moet worden: een nieuwe plaat, opgenomen in Nigeria, en een bioscoopfilm, opgenomen in Japan. ‘Ik denk dat we weer tien jaar verder kunnen.’

