Lydia Lunch, Mudhoney, The Breeders en meer naar Le Guess Who? 2018

Le Guess Who? heeft een indrukwekkende lading eerste namen gelost voor de editie van dit jaar. Het grensverleggende festival houdt zijn status hoog met onder meer Lydia Lunch, The Breeders en Mudhoney .

Dit jaar haalde Le Guess Who? Devendra Banhart, Moor Mother, Shabaka Hutchings en regisseur/activiste Asia Argento binnen als curators van het festival. Goeie keuzes, zo blijkt. Argento overtuigde onder andere The Breeders, Psychic Ills en no wave-icoon Lydia Lunch om af te zakken naar Utrecht. Dat die laatste een van de grootste voorbeelden van Kim Gordon was, zegt genoeg.

Devendra Banhart zal uiteraard zelf aantreden op Le Guess Who?, maar neemt ook Jessica Pratt, Vashti Bunyan en Ebo Taylor mee. Shabaka koos dan weer voor de Indiase saxofonist Kadri Gopalnath, Sons of Kemet XL en Kojey Radical. Moor Mother cureert ten slotte Art Ensemble of Chicago, Islam Chipsy, GAIKA en Irreversible Entanglements.

Maar dat is niet alles: met Mudhoney komt een van de meest invloedrijke alternatieve rockbands uit de jaren negentig naar Nederland, net als Colin Stetson, Serpentwithfeet, Anoushka Shankar en Hailu Mergia.

Le Guess Who? 2018 gaat door van 8 tot 11 november in Utrecht. Tickets kan je hier kopen.