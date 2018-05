The Pretenders, Triggerfigger en nog 11 nieuwe namen voor Lokerse Feesten

U kunt uw keel alvast smeren om wereldhits als 'Back on the Chain Gang' of 'I'll Stand by You' mee te kwelen bij The Pretenders. Belgische rockhelden Triggerfinger tekenen ook present. Beide bands spelen op de Grote Kaai. De mainstage is die dag weggelegd voor niemand minder dan Novastar en Faces on TV. Samen met Fleddy Melculy, SONS en Rock Rally-finalisten dirk. en Danny Blue and the Old Socks zijn dat de namen voor dinsdag 7 augustus.

Brutus, Northlane, SWMRS en Airways komen op woensdag 8 augustus het Indoorpodium veroveren. Op donderdag 9 augustus vervoegt 't Hof van Commerce onder andere The Prodigy.

Eerder werden al Die Antwoord, Dropkick Murphys, Gucci Mane en Deadmau5 bevestigd. De volledige line-up en de ticketverkoop vindt u hier.