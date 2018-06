17 nieuwe namen voor Pukkelpop! Onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, Novastar en Coely bevestigd

Een feestdag moet gevierd worden, dachten ze bij Pukkelpop, dus vieren ze op 15 augustus een dag extra feest. Daarvoor brengen ze De Jeugd van Tegenwoordig mee, zodat er zeker sterrenstof genoeg is. Antwerpse hiphop is vertegenwoordigd dankzij Coely. Smeer uw keel met 'The Best Is Yet To Come' bij Novastar of ga voor de beklijvende filmpop van Warhaus.

Metalliefhebbers, niet getreurd! Diabolo Blvd en Fleddy Melculy nemen u maar al te graag onder hun vleugels. Helemaal verkocht aan de Brusselse vibe? Angèle en Zwangere Guy geven die dag ook het beste van zichzelf.

Werden verder nog aangekondigd: Bearsøme, Daniël Busser, dirk., Gewelt B2B Konna, Nadiem Shah, Skyve ft. Eva De Roo, The Boilerboys, Timmerman en TLP.

Tickets voor woensdag 15 augustus zijn niet apart verkrijgbaar: de line-up is enkel voor mensen met een donderdag- of combiticket. Die kosten respectievelijk 100 en 205 euro en zijn hier te verkrijgen.