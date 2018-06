Concertreview: CHVRCHES op Best Kept Secret 2018

We hadden er eigenlijk niet op durven hopen, maar in het geval van CHVRCHES op Best Kept Secret gold: hoe knulliger de plaat, hoe beter het concert. Hun derde album 'Love Is Dead' meurt bij wijlen als een dood vogeltje, maar in de Beekse Bergen kreeg hun show vleugels.

' De smaak van angst en opwinding'

Nochtans kende de aanloop naar die triomf een glibberig parcours. Het elektropoptrio uit Glasgow trok voor zijn laatste plaat naar Los Angeles, om er met een blitse producer een dito album op te nemen. Die siervuurwerk-drift leidde hen uiteindelijk naar Greg Kurstin. Ofte: de wonderboy die Sia, Pink, Ellie Goulding en Lily Allen aan mainstreamsucces hielp, en zelfs Beck en Foo Fighters opnieuw de charts van het laatste millennium inloodste.

Maar in het geval van CHVRCHES leidde die keuze tot een plaat die hopeloos nerveus hengelt naar platinum, en hooguit klatergoud opvist.

Heldhaftige banshee

De vooruitgestuurde single 'Get Out’, waarmee hun headliner-set in de Beekse Bergen opende, injecteerde synthpop dan wel met een overdaad aan testosteron, maar deed dat vreemd genoeg zonder de boel te versjteren. Met de EDM-koerswijziging konden we op plaat niet echt leven. Maar op het podium pakte die metamorfose dan weer grandioos uit. De groep had dan ook een live-drummer ingehuurd, wat hun potige geluid extra dimensie gaf, terwijl frontvrouw Lauren Mayberry zich éindelijk durfde te profileren als de heldhaftige die altijd in haar huisde.

In een zwart ballerinapakje, en gedecoreerd met glitters om de ogen, zag ze er nochtans uit als een pirouettes-draaiende, vederlichte fee. Maar tegelijk outte ze zich als een wraakgodin, en bleek ze onvervaard aan het roer te staan van een stoomwals die het publiek omvermaaide. “Savor the taste, savor the pain,” hoorden we haar halfweg in de set bezweren. Het klonk overtuigend genoeg om meteen ook zélf een smaak van aluminium in je mond te proeven. De smaak van angst én opwinding.

Hart wint van apparatuur

Wij gingen vrijdagnacht dan ook moeiteloos overstag voor de heerlijke elektronica en strakke hooks die deze grondschuivers veroorzaakten. In hun muziek zat zowel zinnelijke warmte als verpletterende kracht. Dat bandlid Martin Doherty in één song (‘Under the Tide’) de zang voor zijn rekening nam, en drie minuten lang door de mand viel, heette in dat licht hooguit een schoonheidsfoutje.

Met elk nieuw concert dat we van CHVRCHES zien, lijkt het Schotse combo te groeien voor je ogen en oren. Bij hun laatste - en uitzonderlijke moedige - doortocht in Brussel, vlak na de aanslag in de Bataclan, klonk de groep soms nog te erg machinaal en klinisch om van een heuse live-show te gewagen.

Maar op Best Kept Secret had de groep een dwingend en dansbaar karakter gekregen. Het hart won dit keer van de apparatuur. Een diagnose die we nog altijd hopen te horen bij onze cardiovasculaire specialist.

