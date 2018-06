Een goedbewaard geheim is Best Kept Secret al lang niet meer. Bij de eerste editie waren Arctic Monkeys, Damien Rice, alt-J, Sigur Rós en Portishead meteen goed om het festival in Hilvarenbeek op de kaart te zetten. De headliners voor deze editie zijn - opnieuw - Arctic Monkeys, The National en LCD Soundsystem. “Maar het gaat niet alléén om de grote namen,” benadrukt Roosmarijn Reijmer. Zij is sinds dit jaar het hoofd creatie van organisator Friendly Fire, nadat ze bij 3FM afzwaaide, waar ze tot “de koningin van de alternatieve muziek” werd gekroond. “Het gaat hem echt wel om de ontdekkingen, en we spelen ook graag met de verwachtingen van de festivalgangers. Dit jaar programmeren we eveneens dj’s als Job Jobse, die grote dancefestivals gewoon zijn, maar van wie we geloven dat ze ook popfans zullen verbazen.”

Sam (23) is ook speciaal afgezakt om ontdekkingen te doen. “Grote Belgische festivals zijn vaak nogal voorspelbaar. Natùùrlijk kom ik vanavond voor Arctic Monkeys, maar er zijn minstens vijf artiesten die ik van haar noch pluim ken, maar graag wil leren kennen. Ik vind het zelfs doodjammer dat ik door het concert van Arctic Monkeys Sudan Archives moet missen.”