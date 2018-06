It was well reviewed / Four stars out of five, pocht Alex Turner op ‘Four Out of Five’ uit Monkeys’ zesde en nieuwe plaat 'Tranquility Base Hotel & Casino'. Poco pech: niet alle recensenten zijn even gulzig met het uitdelen van sterren. De ene kotst de superlatieven uit, de anderen vindt de Grote Alex Turner Show niet meer dan een mediocre egotrip. Maar uiteindelijk is de mening van de elite geen fluit waard, wat er doe doet, is wat ú van Arctic Monkeys’ nieuwe album vindt. Daarom gingen we op onderzoek bij de fans van Britain's finest.

"Ik was na de eerste luisterbeurt zwaar teleurgesteld”, klinkt het in koor bij de tientallen fans die we aanspreken, “maar je moet volharden. Ik kan intussen niet meer zonder 'Tranquility Base Hotel & Casino'. Het is dagelijkse kost geworden.” De tactische ingreep om van de piano een basisspeler te maken en de gitaar naar de bank te verwijzen, werd Alex Turner aanvankelijk niet in dank afgenomen. Het was een casu Nainggolan, zeg maar, al blijkt die keuze na enkele luisterbeurten wel gewoon de juiste.