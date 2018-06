Concertreview: Rex Orange County op Best Kept Secret 2018

De opgezweepte millennials in tent Three kakelden alles vrolijk mee - ook de vele fucks tussen het liefdesverdriet door. O’Connors project Rex Orange County geniet immers een bescheiden popsterrenstatus in Nederland. Bij ons kent u deze Brit héél misschien van het mini-radiohitje 'Loving Is Easy’, een song die op Best Kept Secret als een wereldhit werd ontvangen. Puik nummer, hoor. Een soort bleke dandy-funk van het type waar Phoenix ooit een patent op had.

Het succes van O’Connors en de zijnen wortelt voor een stuk in zijn opleiding aan de prestigieuze Brit-school. Nu ja, het kereltje barst sowieso van het talent. Hij speelt drums, piano en gitaar én zingt niet onaardig. Bovendien cultiveert hij slim het imago van charmante loser: de knappe boy next door die het meisje telkens voor zijn neus weggekaapt ziet.

Hoe klonk dat allemaal? Springerig en fluks, met overenthousiast pianospel. Das Pop zonder de muzikale knipoogjes. Jamie Cullum zonder de jazzsolo’s. Jammer dat O’Connor zich ook bezondigde aan nerdy bleekschetenrap waarvan we hopen dat hij die nooit demonstreerde aan Tyler, The Creator, de rap-ster aan wie Rex Orange County veel te danken heeft. Tyler pikte immers ooit O’Connors eerste demo op en nodigde hem uit voor studiosessies.



Op Best Kept Secret kwam hij even ontwapenend als enerverend uit de hoek. Zijn jazzy gitaarliedjes over hoe hij zich een kneusje in de liefde voelt, waren bij momenten a bit too much. "I don’t mind if you hate me cause, baby, if I were you I woul probably hate me too”.



“Ach, ga toch naar huis!”, hadden we bijna geroepen.

Deed hij gelukkig niet. Er schuilt potentieel in Rex Orange County. Alleen weet hij nog niet heel goed wat hij aan moet met al dat talent. Wij hebben geduld. Hij hopelijk ook.