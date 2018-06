Gangsta rapper Pietju Bell: 'Echte gangsters dansen niet'

“Bedankt voor die kip, broeders!”, roept Pietju Bell nog even wat andere rappers tegemoet, die hem trakteerden op een broodje saté wat vroeger op de avond. Welopgevoed en beleefd, zo hebben we ze graag. Hij spreekt met twee woorden en verbetert zijn ‘wat?’ in ‘wablieft?’, wanneer we een vraag moeten herhalen. Het heet r-e-s-p-e-c-t, en dat heeft ‘ie vast geleerd op de straat.

“De straat, daar begint en eindigt alles”, vertelt Bell met liefde. “Op de straat deel je wat je hebt, ook al is het weinig. Een materialistische ingesteldheid hebben we er niet. Gangster zijn betekent niet dat je koketteert met wat je verdient. Integendeel. Het betekent dat je klaarstaat voor je familie en je broeders. Het gaat over wat echt belangrijk is.”

Hij praat niet graag over zijn persoonlijk leven en geeft dan ook zelden interviews - “ze stellen me zulke rare vragen”, zegt hij. Dat valt te begrijpen: Bell heeft geen verleden waar hij, zoals sommige andere gangsta rappers, trots op is. “Vijf jaar en acht maanden, achttien maanden heb ik ook nog gezeten”, rapt hij in het nummer ‘Als je wist, dan je weet’.