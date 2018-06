Concertreview: The Kills op Best Kept Secret 2018

Is dat nu echt nog nodig: The Kills in 2018?

Om op de vraag hierboven te antwoorden: nou, voor u misschien niet, maar wat dan met mij? Stoort het dat ik daar nog van hou, van tikkende drums, een #MeToo’ende gitaar, en een vrouw die over het roekeloze leven zingen verkiest boven opportunistisch Snapchatten? Mag het, ja? O, dankjewel, u bent te aardig.

Zo ging ik op Best Kept Secret, onder de transpiratielobby genaamd zomerzon, naar Alison Mosshart en Jamie Hince kijken, samen The Kills - een enige samenscholing van brute, op rode lopers diarreeënde sensualiteit. ‘Beste tijd gehad’ hier, ‘Kreeg die z’n blowjobs vroeger niet van Kate Moss?’ daar, maar wat ik op Best Kept Secret uit porno als ‘U.R.A. Fever’ en ‘Kissy Kissy’ leerde, is dat sexinessniet in wilde décolletés zit, ook niet in blowjobs voorspellende duck faces, en evenmin in YouPorn-piemels. Wel: in gedecideerd de boel aankijken, je eigen seksmuziek spelen, en weten dat rock-’n-roll nooit onnodig levens rekt.

Waar ik zoal van stond te genieten, elegant kwijl morsend op m’n door een hoofdredacteur van het excellente dagblad De Morgen voorgebonden slabbetje? Van ’Steppin’ Razor’ bijvoorbeeld (van Joe Higgs, ja; uw Wikipedia werkt even goed als die van mij), een liedje dat in vrijdagavondsgevaar doet - ongetwijfeld kent u het soort Friday wel waarop Alison Mosshart u in een hotelbar in het oor fluistert dat ze wel een Cosmopolitan wil en - nu danst haar tong uw oorschelp in - opmerkelijk weinig ondergoed aanheeft. Daarna beland je in een labyrint, een escape game, een paintballgevecht met verfkogels afgevuurd door je dode schoonmoeder. Meer van het verneukeratieve zelfde in ‘List of Demands’: ik weet niet wat de kleine Alison per brief aan de Sint vroeg, maar een potje roze nagellak voor haar poppen zal het niet geweest zijn. Hoe staat de Goedheilige Man trouwens tegenover genderstereotiepen? We vernemen het vast in een thema-aflevering van De afspraak

Back to work: toen Mosshart in ‘Pots and Pans’ de percussie voor haar rekening nam, hoorde ik ergens een drumvel de buikspieren spannen, en gesmoord hoesten: “Spank me nu maar, Alison, bij voorkeur niet te zachtaardig, en stoot er ook maar een dominant kreetje bij uit.” Hier is de chemische formule van ‘episch’: scheurende gitaar + shoegazend blond haar. Over de jaren negentig wordt nooit een geschiktere historische roman geschreven dan ‘Pots and Pans’.

En ja, laat ik het maar toegeven want m’n mama leest toch niet mee: zelfs ik, chronisch laaglibidolijder, voelde iets van verlangen in me groeien toen ik tijdens ‘Doing It to Death’ die film van zweet op de huid van Allison Mosshart zag. Wat een mijn mentale balzak aaiend mooie vrouw, toch - en wat blijft ze enig afsteken tegen die Jamie Hince met z’n rustieke Serge Gainsbourg-kop.

Dat hele spelletje van aantrekken en afstoten, dat geile play it cool, dat geslachtsdelen licken met een gitaar: natuurlijk is de seks van Mosshart en Hince routineus, geoefend, geacteerd. Maar hey, de laatste keer dat ik het checkte, was uw seks ook routineus, geoefend, geacteerd, neen? Ik bedoel maar: het kost Michel en José bergetappes en een gedopeerde gele trui om tot de geilbedrupte intimiteit te komen waar Mosshart en Hince gewoon een goeie song voor nodig hebben.

Aan het eind gaf Alison Mosshart een kushandje - ze probeerde zo alomvattend mogelijk het publiek in te kijken, maar het was natuurlijk voor mij bedoeld. 'Jij bent zo naïef', vermaande een hoofdredacteur van het excellente dagblad De Morgen me. 'Ze trok gewoon van haar sigaret.'