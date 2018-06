Concertreview: The Internet op Best Kept Secret 2018

The Internet live? Te jazzy. Te opgefokt. Met te weinig oor voor de eigen hypnotiserende troeven. Het was niet anders op BKS. Maar gek genoeg was het ook vaak superverleidelijk.

Goeie truc: laat je fans de titel en de releasedatum van je nieuwe plaat een aantal keer scanderen. Ze kopen ‘m geheid. “Hive Mind!”, klonk het bij The Internet in de Two-tent. En ook: “July 20!” Leep.

‘Roll Over (Burbank Funk)’, uit dat aankomende album, rolde zijn funky eightiesgroove als een rode loper door de tent. Bij het krols kronkelende baslijntje kirden wij als een neurotische kleuter die net heeft gehoord dat Peppa Pig een extra seizoen krijgt. Als The Internet de groove de sporen geeft, geurt zijn funk naar postcoïtaal zweet. Zo stanky dat we een wasknijper op ons reukorgaan pleurden. En kijk, het Californisch kliekje beperkte er het jazzy notengeneuk tot een minimum. Wij opgelucht.

“You! Fucked! Up!”, mocht het publiek brullen, in aanloop naar 'Just Sayin / I Tried'. Dolle pret? Zeker! Alleen hangt die song het tragische verhaal op van een verzuurde relatie. Frontvrouw Syd The Kid croonde heerlijk zijdezacht, zoals dat hoort wanneer de inner city blues je in z'n klauwen heeft. Jammer dat we ons vrolijk stonden te maken over haar gebroken hart.

Daar ligt het probleem van dit prachtgroepje. Ze maken geen feestmuziek, maar proberen hun spul live wel op die manier aan de man te brengen. Eigenlijk wil je Syd niet horen roepen dat ze haar fans wil zien meezingen. Waarom ze in de communicatie met het publiek een tot op de draad versleten rapdemagogie uitwoont, is ons eveneens een raadsel. For Buddha’s sake, laat dat alsjeblieft aan druilerige SoundCloud-rappers over. En néé, wij steken onze handen niet in de lucht.

Syd willen we getormenteerd zien desintegreren in een regen van hartzeer, honingzoete noten najagend. Haar romige, ultramelancholische klaagzang moet tot onder onze poriën kruipen en daar lelijk ontsteken. Jazeker kindjes, voor een optimale muziekbeleving moet je lijf en leden over hebben.

We kregen ook duf promovoer voorgeschoteld. Solonummers van gitarist Steve Lacy: geinig en zomers, ja, maar op Best Kept Secret ook een misplaatste breuk met de donzige hiphopsoul van The Internet. Syds solospul uit haar overroepen debuut fin vloekte evenzeer. Hoefde niet, jongens.

Dan liever ‘Dontcha’, geëpileerde yacht-funk op weg naar een Miami Vice-themafeestje. Syd fluisterzong er als Janet Jackson ten tijde van 'Got 'Til it's Gone' en wij probeerden plots opdoemende zelfontbranding tegen te gaan. Onze chi smeult er nog van na. Nee, lieve grootouders, dat is geen obsceen mopje. Chi. Google het.

Cultfavoriet ‘Girl’, een song waar Erykah Badu hopelijk jaloers op is, weekte veel herkenningsgejoel los in de tent. Ook hier bewees The Internet dat ze een wereldband is. Met wat discipline kunnen Syd en haar kornuiten even ongenaakbaar als The Roots worden. Ze moeten natuurlijk wíllen.