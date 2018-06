Best Kept Secret 2018: dansen, douchen, drinken. Ja, u staat er weer mooi op (fotospecial)

Festivalitis Concertreview: The National op Best Kept Secret 2018

“It takes an ocean not to break,” huiverde Matt Berninger in de Beekse Bergen. De frontman van The National worstelde met een schorre keel, en bij uitbreiding met zichzelf op Best Kept Secret. Tegelijk speelde de Brooklynse groep ook een majestueuze show die de tweede festivaldag grandioos uitgeleide deed.21