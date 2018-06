Vrijdagavond, half tien. Een legioen rockfans trekt richting hoofdpodium voor Arctic Monkeys. Elders verweeft undergroundprofeet Deerhunter zijn getergde ziel met rafelige gitaren. Maar in de Five-tent barst zowaar een vroeg feestje los bij Altin Gün, een Nederlandse groep met een fascinatie voor oude Anatolische muziek en psychedelische seventiesrock. Hun opzwepende euforie lonkt even gretig naar Istanbul als naar Woodstock. Rondom ons schudden jong en iets minder jong de heupen los, ook al begrijpen zij wellicht geen jota van de Turkse teksten.

Wat we hier gemakshalve 'niet-Westerse muziek' zullen noemen, smokkelt Best Kept Secret op een organische wijze structureel in zijn programmering. Op vrijdag kon u er trippen en flippen op de in ayahuasca gedrenkte percussiewaanzin van het Colombiaanse Los Pirañas. Of smachten bij Sudan Archives, de exotische Los Angelina die Nigeriaanse vioolpartijen aan elektronische ritmes paarde. Om middernacht gierden Shabaka Hutchins’ Arabisch geïnspireerde saxpartijen door de tent, voor zijn show met The Comet Is Coming.