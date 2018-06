Concertreview: Khruangbin op Best Kept Secret 2018

'I could've been a doctor, could've been a laywer,' zong Khruangbin zondagmiddag. Daarmee garandeerden ze niet alleen voor een existentialistische crisis ten onzent, maar zorgden ze ook voor één van de hoogtepunten van het weekend.

'Had u zondag zin in heupwiegen en nét dat ietsje meer, zonder noodzakelijk tussen de lakens te hoeven duiken?'

Khruangbin bleek dit weekend - pour la petite histoire - ook de enige groep van wie alle platen uitverkocht raakten in de shop op Best Kept Secret. Geen wonder. Dit trio uit Texas garandeerde een uitstekend anti-katermiddel op zondagmiddag. Zowel tijdens hun show als tijdens een dj-set, later op de avond, leken ze een waarborg op welzijn te nemen.

'De turbines van Doel liggen dan wel stil door een technisch defect, maar de energiecentrale van Khruangbin draait op volle toeren,' hoorden we iemand op Best Kept Secret jubelen na de doortocht van de Texaanse groep. Géén overdrijving. De vibes van Khruangbin waren van een nucleair niveau: ze lieten je stralen als een pasgeboren magnetronnetje. 'We're gonna play some old cuts and play some new cuts', kondigde gitarist Mark Speer nogal duf aan. Maar eigenlijk vatte die opmerking het concert perfect samen.

Een warme seventies-sound hield het concert samen, maar tegelijk flirtte het trio met een medley van de nineties. Dr. Dre en Snoop Doggs 'Next Episode' en 'Nuthin' but a 'G' Thang' passeerden de revue, net als Ice Cube's 'Today Was a Good Day' of Warren G & Nate Doggs 'Regulate’. Elders lieten ze dan weer een mix van Perzisch, Thais, psychedelische funk en stoffige americana samensmelten.

Speer en bassist Laura Lee knutselden later op de avond ook nog een fijne dj-set in elkaar die een zicht bood op hun ruime muzieksmaak. Zowel ‘Inner City Blues’ van Sly Dunbar als ‘Pas Bon’ van Voilaaa boden een garantie op zomervibes aan Stage Four. De trance die je voelde tijdens hun eigen live-set zetten ze daar gewoon vrolijk verder. De songs vroegen vaker om Shazam dan gewoonlijk of gewenst, maar de ontdekkingsreis die je kon ondernemen met dit trio was wonderlijk.

Had u zondag zin in heupwiegen en nét dat ietsje meer, zonder noodzakelijk tussen de lakens te hoeven duiken? Dan zat u goed bij Khruangbin.