Best Kept Secret barstte dit jaar van het talent, en dan hebben we het niet enkel over headliners zoals Arctic Monkeys of The National. De line-up bestond voor 40% uit bands met een vrouw vooraan, omdat het festival 'om innovatieve muziek draait'. Niet moeilijk met bands als Wolf Alice of Slowdive, maar ook minder bekende artiesten als Nilüfer Yanya of Bedouine stonden hun mannetje.