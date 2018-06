OTL Rivierenhof: een hof vol muziek

Dat Elvis Costello het Openluchttheater ­Rivierenhof uitkoos als locatie voor zijn optreden hoeft niet te verwonderen. Wie van intimistisch houdt, weet dat zijn muziek daar het best tot zijn recht komt. Zijn fans weten dat blijkbaar ook want Costello’s beide concerten zijn uitverkocht, net als die van De Jeugd van ­Tegenwoordig, ­Intergalactic Lovers, ­Melody Gardot en Selah Sue .

OLT Rivierenhof, van 21 juni tot 8 september, Deurne. Info en tickets: www.oltrivierenhof.be

Maar op het programma staan deze zomer nog meer aanraders. John Cale bijvoorbeeld, die op 24 juni ongetwijfeld zijn meest ingetogen werk zal brengen. Of Godspeed You! Black ­Emperor, van wie de duistere drones en crescendo’s op 9 juli de bomen nét iets dreigender zullen doen uitkomen.

De vraag of ­Calexico’s desolate mariachirock even goed gedijt in het groen als in de woestijn, wordt beantwoord op 1 juli – al weten wij: góéie mariachirock past overal. Wie meer van rootsrock houdt, kan naar ­Steve Winwood (4 juli), Steve Earle en ­Southside ­Johnny (12 juli), Bonnie Rait (25 juli) en ­Wovenhand (18 juli) – die laatste krijgt het gezelschap van Stef Kamil ­Carlens. Bij de rappers van ’t Hof van Commerce en ­STIKSTOF (19 juli) zal het er ongetwijfeld stomend aan toe gaan, net als bij de hippe Belgische jazzcats van STUFF. en Blackwave, maar maak u geen zorgen: de buren zijn verwittigd.

Elk jaar lopen ook een paar popgroepjes verloren tussen de bomen: dit keer zullen ­Portugal The Man (22 juli) en Oh ­Wonder (2 augustus) er hun kruimels rondstrooien. Wat ­Dweezil Zappa met het werk van zijn vader zal uitsteken, komt u op 26 juli te weten. Ariel Pink en Julia Holter brengen Flying Horseman mee (30 augustus).

Wie op het einde van de zomer nog adem over heeft en de eerste schooldagen goed is doorgekomen, kan nog naar Jeff Tweedy (4 september), die solo het beste uit de rijke Wilco-catalogus komt spelen, en David Crosby (8 september), die het hek van het openluchttheater achter zich dichttrekt.