De eerste namen voor Crammerock zijn er: Miles Kane, Kraantje Pappie en 8 anderen

België boven! In onze nationale talentenpoel is dit jaar weer heel wat lekkers komen bovendrijven: van puisterige punk over schunnige jazzexperimenten tot moddervette r&b. Er waren mooie debuten, grootheden die terugkwamen, mastodonten die ermee ophielden. Van alle platen is er ééntje in onze Definitieve Top 10 van 2017 beland: daarover meer op pagina 164, hier ontdekt u al de rest.4