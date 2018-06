Met Festivalman mist u niets van het festivalseizoen

De zomer komt eraan en dat betekent maar een ding: de festivals staan voor de deur. Om ervoor te zorgen dat u niets mist van het festivalseizoen, riepen wij Festivalman in het leven. Door te chatten met hem via Messenger, houdt hij u op de hoogte van het beste dat de festivals te bieden hebben.

Omdat alles met twee beter is dan alleen slaan Humo en De Morgen deze zomer de handen in elkaar om u te voorzien van de beste festivalverslaggeving. En daar blijft het niet bij! Met Festivalman krijgt u er ook nog unieke festivalervaringen, de beste recensies, leuke fotospecials, unieke reportages én heerlijke video's bovenop. Maar er is nog meer! Gaat u naar grote festivals zoals Rock Werchter of Pukkelpop, dan kan Festivalman u ook gepersonaliseerde tips en suggesties geven.

Kunt u niet wachten? Klik dan hier om Festivalman te leren kennen!