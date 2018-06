Afscheid van een metalicoon: Slayer hangt de gitaren aan de haak

Het Kempense Dessel zet zich schrap voor de Graspop Metal Meeting . Slayer stond er negen keer op de affiche, maar een tiende keer komt er allicht niet: de legendarische band is bezig aan een afscheidstournee, die hen deze zomer in Europa enkel naar IJsland brengt.

Slayer speelt op zaterdag 23 juni op Secret Solstice in Reykjavik.

Diablo Blvd. en Goe Vur In Den Otto staan op Graspop, van 21 tot 24 juni in Dessel. Info en tickets: www.graspop.be.

'Op mijn 15de zag ik ze voor het eerst live. Ik stond vooraan en was doodsbang. Fantástisch!'

HUMO Volgens zanger Jeroen Camerlynck van Fleddy Melculy ben jij de grootste Slayerfan van het land, Jan. Klopt dat?

JAN VERMEERBERGEN (lacht smakelijk) «Hij zal er niet ver naast zitten. Ik leerde Slayer kennen toen ik 12 was. Ik ben nu 37 en volg ze nog altijd.»

ALEX AGNEW «Ik ga Jeroen niet tegenspreken. Ik ben een grote fan, maar Jan spant zonder twijfel de kroon. Nu, je kunt geen metalfan zijn en níét van Slayer houden. Zangeres Floor Jansen van de Finse band Nightwish heeft eens bekend dat ze Slayer niet goed vindt, en ze kreeg de hele metalgemeenschap over zich heen. Slayer is een instituut, daar mag je niet aan raken.»

HUMO Hoe verliep jullie eerste kennismaking?

AGNEW «Ik leerde ze eind jaren 80 kennen. Twee metalheads uit mijn klas waren fan en lieten me naar Slayer luisteren. Ik vond het niet om áán te horen, het was veel te heavy. Ik luisterde toen naar punk en new wave, ik was nog niet klaar voor dat brutale geweld. Metal heb ik pas veel later leren appreciëren en zo kwam ik als vanzelf weer bij Slayer terecht.»

VERMEERBERGEN «Ik leerde ze ook kennen door een klasgenoot. Hij had me ‘Decade of Aggression’ toegestopt, een dubbele live-cd. Het was de eerste metalplaat die ik hoorde. Een paar jaar later begon ik naar groepen als Metallica, AC/DC en Guns N’ Roses te luisteren, maar Slayer overstijgt metal, die band speelt in een categorie apart.»

AGNEW «Slayer heeft fans over alle metalgenres heen. Of je nu naar hardcore, death metal of nog iets anders luistert, Slayer vind je goed. Het is méér dan zomaar een band. Dat komt ook door hun imago en de teksten. Die zijn veel donkerder en agressiever dan doorsnee-lyrics.»

HUMO Dat imago speelde Slayer meermaals parten. Ze flirten met nazisymboliek, hun nummer ‘Angel of Death’ gaat over nazidokter Josef Mengele, de fanclub heet Slaytanic Wehrmacht...

AGNEW «Dat was vooral het stokpaardje van Jeff Hanneman (Slayer-gitarist, in 2013 op 49-jarige leeftijd overleden, red.). ‘Angel of Death’ is uiteraard geen ode aan Mengele, dat blijkt wel als je de tekst leest. Maar als je zulke onderwerpen aansnijdt, ontstaat er natuurlijk controverse. Slayer heeft altijd bewust met dat imago gespeeld. Kijk naar de Duitse adelaar in hun artwork, of de ‘s’ uit hun logo, net zo’n bliksemschicht als die van de SS. Als je een stok zoekt om mee te slaan, geeft Slayer je er zelf wel een paar (lacht).»

VERMEERBERGEN «Ze gebruiken die symboliek graag, maar je hoeft niet eens zo hard te kijken om te zien dat je het allemaal niet zo ernstig moet nemen. Zanger Tom Araya is een Chileen, drummer Dave Lombardo een Cubaan. Het zou me verbazen dat zij er nazisympathieën op na zouden houden. Ze choqueren graag, hè. Andere metalartiesten zoals Rammstein of Alice Cooper doen dat ook, alleen is Slayer minder politiek correct.»

HUMO Wat vinden jullie ervan dat ze ermee ophouden?

VERMEERBERGEN «Jammer, maar ik heb er vrede mee. Het laatste optreden dat ik heb gezien, was heel goed, maar je merkte dat er sleet op komt, vooral sinds het overlijden van Jeff Hanneman.»

AGNEW «Gary Holt van Exodus, die de plaats van Hanneman heeft ingenomen, doet dat goed, maar het is niet meer hetzelfde. Je ziet ook dat ze ouder worden: Tom Araya is geopereerd aan zijn nek en mag sindsdien niet meer headbangen. Bij Metallica speelt die ouderdom minder een rol. Als zij het op een concert even moeilijk hebben, gooien ze er een gezapig rocknummer tussen. Maar Slayer heeft geen gezapige rocknummers.

»Er een mooi einde aan breien is ook belangrijk. Het is cool begonnen, laat het dan ook cool eindigen. Veel bands gaan te lang door en worden een flauw afkooksel van zichzelf.»

HUMO Alex, jij bent ook zanger. Tom Araya is nu 57. Hou jij het zo lang vol?

AGNEW «Eerlijk? Nee. Metal is een genre waarin je zelden waardig ouder wordt. Veel bands blijven doorgaan omdat ze niks anders kunnen. De rekeningen moeten betaald, dus blijven ze optreden. Maar op den duur wordt dat gênant. Ze dragen ook niks meer bij aan het genre. Trouwens, alle groepen waar we het al over hebben gehad, hebben hun beste platen gemaakt toen de leden twintigers waren.»

HUMO Welke Slayer-platen vinden jullie de beste?

VERMEERBERGEN «‘Decade of Aggression’, omdat het daarmee voor mij begonnen is. ‘Reign in Blood’ staat met stip op twee. Maar ik ben ook niet vies van enkele buitenbeentjes. ‘Divine Intervention’, bijvoorbeeld, was hun eerste studioplaat met Paul Bostaph als drummer, die toen de legendarische Dave Lombardo verving. Ik vind die plaat fantastisch, en niet het minst door de drums.»

AGNEW «Van mij mag daar ‘South of Heaven’ bij. ‘Reign in Blood’ blijft hun magnum opus, ook al duurt die nog geen 30 minuten. Agressiever en satanischer wordt het niet. ‘Reign in Blood’ is ook de blauwdruk voor subgenres als deathmetal, black metal en metalcore.»

HUMO Hebben jullie Slayer vaak live gezien?

AGNEW «Een keer of tien.»

VERMEERBERGEN «Bijna dertig keer. De eerste keer was op Graspop: ik was 15, ik stond helemaal vooraan samen met de klasgenoot die me de cd had geleend, en was doodsbang. Fantástisch! (lacht) Ik stond tegen de dranghekken gedrukt, en rond mij gingen Hells Angels uit hun dak. Ik dacht: holy shit, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik vond het geweldig. Daar is mijn interesse voor Slayer geëxplodeerd. En het is nooit meer overgegaan.»

HUMO Jan, jij draait donderdagnacht op Graspop met Goe Vur In Den Otto. Zitten er platen van Slayer in je bak?

VERMEERBERGEN «Ja, we draaien hen bijna altijd. Op onze set op Graspop zullen ze zeker de revue passeren, en wellicht meer dan één keer.»

HUMO Veel fans hadden vast gehoopt dat Slayer zelf op Graspop zou spelen.

VERMEERBERGEN «Ja, maar niet getreurd, ze komen volgend jaar wel. Daar ben ik zeker van.»

HUMO Dit najaar passeert hun afscheidstournee in Zwolle, in Nederland. De tickets waren in een mum uitverkocht. Hebben jullie er kunnen bemachtigen?

AGNEW «Nee, maar ik hoef niet absoluut nog eens te gaan kijken. Ik heb ze vaak gezien, vooral in de jaren 90, toen ze op hun hoogtepunt waren.»

VERMEERBERGEN «Ik was net te laat. Maar ik ben er vrij gerust in dat ik ze nog zal kunnen zien. Ze zullen nog optredens aan deze tournee toevoegen.»

HUMO Hebben jullie hen ooit ontmoet?

AGNEW «Ik heb gitarist Kerry King ooit geïnterviewd. Hij is een klein mannetje (lacht). Hij komt tot aan mijn kin, en ik ben zelf al niet zo’n heel grote met mijn 1 meter 78. Hij was niet onvriendelijk, maar ook niet supervriendelijk, gewoon erg Kerry King. Slayer was toen op tournee met Metallica, Megadeth en Anthrax – samen vormen ze The Big Four. Ik vroeg ’m: ‘Mag ik zeggen dat Slayer van de vier de enige band is die metal is gebleven?’ Hij keek me aan en zei droog: ‘I think that would be a correct assessment.’ (lacht)»

VERMEERBERGEN «Ik heb ze twee keer ontmoet. De eerste keer was in 2001 of 2002. Ik was roadie voor een band die op Ozzfest in Nederland speelde, waar ook Slayer op de affiche stond. Ik ben toen heel voorzichtig gaan vragen of ik met hen op de foto mocht. Dat bleek geen probleem. De tweede ontmoeting was twee jaar geleden op de Lokerse Feesten. Wij draaiden daar en Slayer speelde daar ook. We hadden als grap op onze rider gezet dat we een meet-and-greet met Slayer wilden. Kort voor we op moesten, kwam iemand van de organisatie ons halen: ‘Jullie kunnen de band straks ontmoeten.’ Wij heel blij, natuurlijk. De leden van Slayer waren intussen heel enthousiast over de schilderijen in hun kleedkamer. Ze waren niet te koop, maar de organisatoren gaven uiteindelijk toch toe. Ze wilden de schilderijen wel officieel overhandigen, met camera’s erbij, en vroegen of wij dat wilden doen. Toen we de kleedkamer binnenkwamen, stapte Tom Araya enthousiast op ons af: ‘Are you the painters?’ Nee, dus. ‘Maar wie zijn jullie dan wél?’ Enfin, er ontspon zich al snel één groot misverstand, en dat ontaardde in een ronduit gênante situatie. Kerry King heeft de hele tijd geen woord gezegd, tegen niemand. Uiteindelijk hebben we als afscheid samen een shot Jägermeister gedronken. Behalve Gary Holt, die wilde maar een half glaasje. ‘Never meet your heroes,’ zeggen ze weleens. Ze hebben gelijk (lacht).»