Pukkelpop haalt 25 klassieke muzikanten naar de Marquee

Pukkelpop Unknown Mortal Orchestra, Superorganism en Jungle bij 53 nieuwe namen voor Pukkelpop

Pukkelpop heeft vijftig nieuwe namen gelost voor de editie van 2018. Naast onder meer Kendrick Lamar, Arcade Fire en The War on Drugs, springen nu ook Unknown Mortal Orchestra, Superorganism, Jungle en Sleaford Mods in het oog. De podiumindeling werd eveneens bekendgemaakt.11