Concertreview: Jonathan Davis op Graspop Metal Meeting 2018

Bezig bijtje, die Jonathan Davis (47). Zijn band Korn houdt even een pauze, maar stilzitten staat niet in het woordenboek van de frontman met zijn eeuwige dreadlocks. Davis solo klinkt een beetje als… Korn zonder alcohol. Of noem het Korn 0,0.

Jonathan Davis broedt al langer op een solo-uitje. Dik tien jaar geleden vormde hij al de groep Jonathan Davis and the SFA. Maar tot een plaat kwam het nooit, en na de dood van zijn goede vriend en gitarist Shane Gibson leek de zanger uit het Californische Bakersfield zijn plannen te hebben opgeborgen. Tot nu. Met Black Labyrinth heeft Davis een gloednieuwe solo-plaat uit, die nog het best als een lichtere versie van Korn omschreven kan worden.

Dat bleek ook live, op het hoofdpodium van Graspop. Achter Davis zat nog een trouwe kompaan op de drums: Korn-bandlid Ray Luzier. De overige bandleden leken dan weer weggeplukt bij Beck. Er was een toetsenist en een contrabassist, die met zijn vingers over de staande bas roffelde. En een gitarist, die even vaak ook een viool bovenhaalde.

De mooiste nummers waren het oosters getinte 'Forsaken' en het sferische 'Final Days'. Een song waarbij je niet had opgekeken mocht plots Ravi Shankar er sitar op hebben gespeeld. The Concert for Bangladesh was niet veraf. In 'What You Believe' zat meer agressie en voelde je de tonaliteit van Nine Inch Nails.

Maar hoe Davis ook probeerde de platgetreden nu-metalpaden te verlaten, het bleef toch vaak als… Korn klinken. Zeker bij 'Medicate', waar die pesterige gitaarriedels van Head en Munky boven kwamen drijven. Voeg daar Davis' typerende stem en de pompende drums van Luzier aan toe, en je snapt het plaatje.

De zanger had zich voorgenomen geen songs van zijn bekende groep te brengen, maar onbewust klonk het toch verwant. Is daar iets mis mee? Nee. Voegde het veel toe? Ook niet. Jonathan Davis bracht de massa aan het dansen. Meer moest dat niet zijn.