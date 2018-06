Festivalitis Concertreview: Ghost op Graspop Metal Meeting 2018

Her en der wordt getoeterd dat Ghost de kroonprins van ’t genre zou zijn, en weldra de scepter zal overnemen van de Iron Maidens, Judas Priests en Metallica’s – allen stilaan rijp voor een serviceflat – van deze wereld. Of die bewering steek houdt, mochten ze vanavond komen bewijzen in Dessel. Om alvast te oefenen zowaar op de Main Stage, én in volle spits!26