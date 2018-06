Concertreview: Shinedown op Graspop Metal Meeting 2018

Wat stond er al veel volk voor het hoofdpodium, even na twee uur 's middags. Dat had niet alleen te maken met het zonnetje dat (af en toe) door de wolken brak, maar zeker met Shinedown . De Amerikaanse alternative metal-band moest én zou iedereen meekrijgen. Missie geslaagd, toen na dik drie kwartier alle handen tot diep voorbij de geluidstoren op elkaar gingen.

De trekker van Shinedown was en is zanger Brent Smith (40). Eentje die de stoomcursus 'hoe de wei veroveren' uit het blote hoofd kent. Hij bleef de hele set lang immer beweeglijk, en wilde iedereen aan het meezingen en -springen krijgen. Shinedown is in Europa weinig bekend, maar verkocht in de VS al meer dan tien miljoen platen.

Shinedown stond op Graspop garant voor een portie jolijt met typerende Amerikaanse metal, zoals ook Five Finger Death Punch die brengt. Kenmerkend was de drummer met zijn lange dreadlocks, die vrolijk heen en weer zwiepten. Er zaten pop-elementen in hun songs, zonder per se commercieel te klinken. Met Attention Attention heeft Shinedown trouwens een gloednieuwe zesde plaat uit, die best rauw aanvoelt. Was de zinssnede "Kill your conscience" een boodschap aan hun mede-landgenoten in Trump-land?

'De frontman had de dwingende ogen en pose van Mike Patton, waardoor je haast niet anders durfde dan hem te gehoorzamen'

Podiumbeest Smith wilde in Dessel graag een broederband smeden. Door iedereen in het publiek een hand te laten geven aan zijn of haar directe buur. De frontman had de dwingende ogen en pose van Mike Patton, waardoor je haast niet anders durfde dan hem te gehoorzamen.

De massa in

Bij de intro van 'Brilliant' kroop hij zelfs over de crash-barriers de massa in, om alle metalheads te overtuigen op zijn teken mee te gaan springen. Een machtig zicht, toen iedereen tot diep in de wei hem volgde.

Kleine bemerking: bij de start stond de basdrum veel te luid, en ook gitarist Zach Myers had even tijd nodig om wakker te worden. Ach, het deerde de vele festivalgangers niet. Er waren veel Shinedown-maagden, zoals Smith ze omschreef. Maar die bleken aan het eind allemaal bekeerd tot de kerk van deze bende uit Jacksonville, Florida.



Met een vurig rockend 'Devil' en een boodschap over vriendschap, gezondheid en liefde nam het viertal onder luid applaus afscheid van Dessel.