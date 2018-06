Concertreview: Diablo Blvd op Graspop Metal Meeting 2018

Diablo Blvd klopt al een tijdje aan de internationale poort. Hun concert op Graspop was er eentje dat in het tourschema tussen Finland en Duitsland paste. Dat de Antwerpse metalband rond frontman Alex Agnew op het hoofdpodium stond geprogrammeerd, was dan ook terecht. Meer zelfs: het had gerust een stuk later op de dag gemogen.

Diablo Blvd kroonde zich zeven jaar geleden al eens tot lievelingen van het Kempense metalpubliek, met een historische wall of death op de heilige wei van Dessel. De Antwerpse metalband had ook nu de moeilijke taak gekregen om de debatten te openen op het hoofdpodium. Er waren opvallend veel metalfans afgezakt, om al voor het middaguur mee te komen headbangen, moshen en feesten.

Diablo Blvd schoot meteen uit de startblokken met 'Virus', en speelde veel werk uit hun uitstekende nieuwste plaat Zero Hour. 'Animal' was de gepaste eerste single, maar live groeit ook 'Demonize' elke keer als je het hoort. 'Sing From The Gallows' had wat ons betreft trouwens zo op een (goede) plaat van Killing Joke kunnen staan.

Diablo Blvd staat later deze zomer ook op Pukkelpop, Lokerse Feesten en Alcatraz. Het liet zich in Dessel niet afschrikken door het vroege aanvangsuur. De vijfkoppige band stoomde volop voorwaarts. Agnew toonde zich andermaal een uitstekend frontman, die een massa weet te bespelen van het Sportpaleis tot de Stenehei.

Met Jan Rammeloo op bas heeft de Antwerpse groep nu een stevig fundament, waar het goed op bouwen is. Na het uitstekende 'The Future Will Do As It's Told' zat de (te) korte set er al haast op. Alex Agnew kreeg boze reacties van een publiek dat graag meer wilde. De bekende comedian en metalzanger trok zijn stoute schoenen aan en stelde dat "als men zou stoppen om bands uit eigen land stiefmoederlijk te behandelen", groepen als die van hem meer podiumtijd zouden krijgen. Dit Diablo Blvd had gerust een stuk hoger op de affiche mogen staan, bewees ook het enthousiasme waarop de aangroeiende massa na 40 minuten slotsong 'Black Heart Bleed' tot zich nam.