Concertreview: Killswitch Engage op Graspop Metal Meeting

‘You gotta fight for your right to party!’ Middels een nummer van de Beastie Boys maakte Killswitch Engage meteen zijn intenties duidelijk, nog voor het een noot had gespeeld.

Nieuw materiaal uittesten was niet aan de orde – hun laatste album dateert van 2016. Het publiek op Graspop kreeg bijgevolg een volledig afgewerkt product te zien, zowel qua show als setlist. Een optreden waarin Killswitch Engage haar oeuvre, inmiddels nagenoeg twintig jaar in de maak, alle eer wilde aandoen.

Een mak openingskwartier, dat wel. Gelukkig kon het publiek zich optrekken aan de immer vrolijke Adam Dutkiewicz, de Grote Vriendelijke Reus die in z’n uppie genoeg energie uitstraalt om een klein dorp van licht en warmte te voorzien.

Ook zanger Jesse Leach, nochtans herstellend van stemproblemen, was in zijn element. Met Leach verving Killswitch Engage enige tijd geleden de ene uitstekende zanger door een andere, en ook op Graspop leverde Leach puik werk. Vervaarlijke oerkreten afwisselen met melodieuze precisievocals: een evidentie is het niet, maar een absolute must in metalcore.

Hun échte kleppers spaarden ze echter voor het tweede deel van hun set. ‘I thought this was Graspop Metal Meeting, not Graspop Pussy Meeting’, aldus een vermanende Adam. Om vervolgens ‘Rose of Sharyn’, ‘End of Heartache’ en ‘My Curse’ op het publiek af te vuren. Daarna was enkel een minibetoogje voor verdraagzaamheid – lees: een flinke sneer aan het adres van Donald Trump – nodig om het publiek definitief in te pakken.

De strik errond volgde snel met het voor een Grammy genomineerde ‘In Due Time’ en de inmiddels obligate cover van Dio’s ‘Holy Diver’.