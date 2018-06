Concertreview: Kadavar op Graspop Metal Meeting 2018

Bloedheet was het in die Metal Dome. Maar wie dacht dat Nonkel en Tante Metal dit Duitse trio te licht zou bevinden (Kadavar kon net zo goed op Pukkelpop geprogrammeerd staan) had het fout voor. De tent stond stevig gevuld, en stevig vullen was ook de intentie van deze groep.

'Als woeste vikingen kwamen de bandleden het podium opgestapt, om van bij de start voluit te rocken.'

Als woeste vikingen kwamen de bandleden het podium opgestapt, om van bij de start voluit te rocken. De groep had zijn set omgegooid, om met hun zwaarst beukende songs dit festival te veroveren. Vol wah-wahgitaren, hakkende drums en ronkende bas. De muzikanten leken net weggelopen uit de seventies (de bassist droeg een zwarte broek met olifantenpijpen) en hun muziek refereerde duidelijk ook naar platen als Master of Reality van Black Sabbath.

Halverwege de set waren hun lange haren al drijfnat, en headbangden honderden metalfans mee op de psychedelische grooves. Tijdens het machtige Doomsday Machine stak het publiek collectief vuisten en duivelstekens de lucht in, uit appreciatie. En wat een heerlijk tempo zat er in Into The Wormhole, dat eindigde met galmende gitaren.

'De frontman oogstte sympathie, door de Rode Duivels te feliciteren met hun overwinning'

"Het is altijd een plezier om hier te spelen", zei zanger en gitarist Lupus Lindemann, twee jaar na hun eerste doortocht. En dat vonden ook de fans. De frontman oogstte nog meer sympathie, door de Rode Duivels te feliciteren met hun overwinning. "Wij moeten voortmaken. Want straks speelt onze Mannschaft. We gaan denkelijk verliezen…"

Zagen we daar Piet Huysentruyt crowdsurfen tijdens Die Baby Die? Anders was het allicht zijn tweelingbroer. Een vinnig Come Back Life was het passende afscheid van de kolkende massa. Met de drie bandleden bovenop de drumriser, die in het midden vooraan stond. Graspop haalt duidelijk het beste naar boven in bands, zeker als de interactie zo mooi is en het energiepeil alsmaar blijft aanhouden. Machtig concert.