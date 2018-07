Volbeat op Graspop: ter ere van Vinnie

Waar de nieuwe generatie headliners blijft, die de wacht moet aflossen voor de ouwe metalpioniers op Graspop? Volbeat is er alvast één van. Bandleider Michael Poulsen (43) denkt nog lang niet aan stoppen en krijgt de grote massa op de been.

Minpuntje: Volbeat bleek de enige hoofdact in Dessel die maar 90 minuten kreeg, en er stond ook geen show of vuurwerk op het programma. Zelfs na afsluiter 'Still Counting' schoot geen enkele pijl de lucht in. Denen zonder dynamiet, ze zijn minder bekend. De zanger vond dat de smartphones uit het publiek volstonden, en vroeg iedereen in de massa om hun lampje aan te steken.

De frontman wou duidelijk vooral de muziek laten spreken, en dat sierde hem. Nadeel was dat wie de groep al meermaals zag, heel wat aanzetten herkende. Seal the Deal and Let's Boogie is intussen meer dan twee jaar oud, en daar stond de band ook in 2016 al mee op Graspop. "Houden jullie van Elvis en Johnny Cash?", vroeg Poulsen met trillende stem, tokkelend op een akoestische gitaar. Om een stukje 'Ring of Fire' over te laten gaan in 'Sad Man's Tongue'. De Samantha Fox-cover 'I Only Wanna Be With You' volgde eveneens naar traditie op 'Heaven Nor Hell' en 'A Warrior's Call'. Kortom, het mocht wel wat avontuurlijker. Never change a winning team, vond Poulsen allicht. En dat dacht hij net zo over de Rode Duivels. "Felicitaties met jullie overwinning!", knikte de jonge vader enthousiast.

De frontman zag er fit uit, speelde strak en startte meteen energiek met 'The Devil's Bleeding Crown'. De setlist was wat door elkaar gegooid tegenover andere festivals. Het Deense viertal bracht al vroeg 'Pool of Booze, Booze, Booza' en werd op een eerste moshpit onthaald tijdens het beukende 'Slaytan'. De massa crowdsurfers vulde alsmaar aan, en bereikte een hoogtepunt bij 'Seal the Deal' en 'Doc Holliday'.

"Vinnie Paul was de liefste kerel"

Er volgde in Dessel ook een mooi eerbetoon aan Vinnie Paul, de drummer van Pantera, die op 54-jarige leeftijd stierf. "We werden wakker met het nieuws dat een hele goeie vriend -de liefste kerel die er was in onze metalscène- niet meer onder ons is." 'Goodbye Forever' werd aan hem opgedragen, terwijl op de beeldschermen een foto van de overleden drummer verscheen. Eerder was ook de intromuziek al aangepast, met de bekende Pantera-song 'Walk'. Poulsen vernoemde trouwens ook zijn eigen overleden vader in 'Fallen', een song die hij speciaal voor hem schreef.

"Mogen we volgend jaar terugkomen?", wou de zanger plagend weten, toen de klok middernacht sloeg bij 'Black Rose'. Aan de enthousiaste reactie van de vele fans te horen, erg graag. Maar dan liefst wél met een lading nieuwe songs.