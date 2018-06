Concertreview: Kreator op Graspop Metal Meeting

De term ‘blitzkrieg’ kreeg sinds de Tweede Wereldoorlog een ietwat negatieve connotatie – we schuwen het understatement niet – maar de Duitse formatie Kreator tracht al 36 (!) jaar om daar verandering in te brengen. Hun modus operandi: snelle riffs, klokvaste drums en een gezonde dosis hedonisme.

Hun naam en faam reikte zelden buiten de Duitse grenzen, maar voor de liefhebbers is Kreator een gevestigde waarde. Diezelfde liefhebbers – van thrash metal - kregen overigens waar voor hun geld, want ook Exodus en Megadeth traden gisteren aan.

Ergens hadden we de band in de Marquee verwacht, waar hun agressieve, donkere stijl optimaal tot zijn recht zou gekomen zijn. ‘Niets van’, moesten ze bij Graspop gedacht hebben. Hoofdpodium, it is. Het duurde even vooraleer de massa zijn weg naar de Main Stage vond. Mile Petrucci, met al zijn ervaring, panikeerde niet en beukte er lustig op los.

Muzikaal speelde Kreator zoals je van een stel Duitsers kunt verwachten: even accuraat als de boekhouding van een Beierse kmo. Maar het vuur in de ogen van Petrucci lijkt wat geblust. Lyrics als ‘Satan is real’ verliezen hun kracht wanneer de afzender ze zonder overtuiging uitspreekt. De wei voelde dat enigszins, en paste zich aan.

De totaalbeleving was ver zoek, daarbij niet geholpen door de overmatige aanwezigheid van daglicht, zelden de beste vriend van een band. Nummers als ‘Enemy of God’, ‘Satan is Real’ en ‘Hordes of Chaos’ – we gokken dat we Petrucci en co niet in de ochtendmis mogen verwachten - brachten wel degelijk wat teweeg op de Stenehei. Maar duivelse taferelen waren nooit dichtbij.