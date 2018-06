Concertreview: Powerflo op Graspop Metal Meeting

Het was voor Christian Olde Wolbers, de voormalige bassist van de Amerikaanse industrialband Fear Factory, duidelijk emotioneel om terug in eigen land te staan. En dat voor een al goed volgelopen Main Stage. Het voormalige lief van Karen 'K3' Damen heeft Antwerpen al lang achter zich gelaten. Hij toonde nog steeds een uitstekende bassist te zijn, met ook een streepje uit 'Replica'.

Eigenlijk was iedereen zondag frontman bij Powerflo. Gitarist Billy Graziadei gleed op zijn knieën over het podium en dook al snel de massa in. Hij kreeg de oude fans mee met de Biohazard-kraker That's How It Is, stuiterend van op de drumriser. Kundig gerapt door Sen Dog trouwens, de kleine bloedhond van Cypress Hill. Die combinatie leverde de eerste moshpit van de dag op, net als de eerste crowdsurfers.

Powerflo had even tijd nodig om de juiste klankbalans te vinden, maar trof dan volop raak. Met een sound die de Beastie Boys kruiste met (gitaarmelodieën van) Paradise Lost. "This time, the revolution will be televised!", knikte Sen Dog als eerbetoon aan Gil Scott Heron.

Where I Stay was misschien wel hun beste song. Een ode aan hometown Los Angeles, opgestart met scratches en bliepjes. Powerflo heeft één plaat uit en is nu exact een jaar samen. Dat merkte je, want na een half uur leek de jus wat op…De band moet meer songs schrijven en wat strakker spelen, om als een hechte band te klinken. En niet als een hobbyproject.

Mooi moment nog bij slotsong Victim of Circumstance, toen er een Belgische driekleur naar het hoofdpodium werd gesmeten. Wolbers zoende de vaderlandse kleuren, wierp kushandjes het publiek in en hield de hand trots op het hart. Powerflo mag over een jaartje gerust nog eens terugkomen. Maar dan liever in een tent of zelfs een zaal.