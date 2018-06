Concertreview: Hollywood Vampires op Graspop Metal Meeting

Hollywood Vampires is meer dan Johnny Depp (55) alleen. Shockrocker Alice Cooper staat er achter de micro, Aerosmith-gitarist Joe Perry verzorgt de solo's en Chris Wyse (ex-The Cult) rommelt op de bas. Deze olijke bende was eigenlijk vooral een rommeltje. Drie jaar geleden bracht Alice Cooper Hollywood Vampires terug tot leven (genoemd naar zijn oud groepje drinkebroers uit de jaren '60, met o.a. Jim Morrison). Er kwam een plaat van, en sindsdien treedt dit illuster gezelschap af en toe op.

Johnny Depp had een Gibson-gitaar om die tot zijn knieën reikte en stond er -sigaartje uit de mondhoek, armen vol tatoeages- cool te wezen met zijn bandana van 'L.A.M.F.' De acteur speelde ritme-gitaar op lakleren schoenen en nam ook enkele keren plaats achter de micro. Het hoeft niet te verrassen dat een zingende Depp klonk als een halfdronken Captain Jack Sparrow.

De Hollywood Vampires brachten buiten enkele eigen nummers vooral covers van overleden rocksterren: The Who ('Baba O'Riley), The Doors ('Break on Through')… En de Jim Carroll-cover 'People Who Died', gezongen door een molenwiekende Depp. Knipoog, weetjewel. De gitaarspelende acteur kwam nog het best tot zijn recht tijdens 'Heroes' van David Bowie.

Deze band zwijmelde evenveel als de verliefd kijkende vrouwen in de massa. We bemerkten enkele thema's: 'The Jack' van AC/DC ging over in nog een kaartspel, 'Ace of Spades' van Motörhead. Er volgde een rondje Aerosmith ('Sweet Emotion') met Perry op de vocoder, en een streep Alice Cooper ('I'm Eighteen'), die gretig goochelstokken in het publiek gooide. De massa op de Stenehei stond er behoorlijk mak en tam naar te kijken. Je kon het ze niet kwalijk nemen.

Het onverslijtbare 'School's Out' in de korte bisronde was eigenlijk het enige feestmoment van de hele set. Alice Cooper had een hoge hoed opgezet, vrouwen ontblootten spontaan hun borsten en er stuiterden grote ballonnen over de mensenzee. Toen de zanger aan het slot alle bandleden introduceerde, was zijn gitaarspeler al verdwenen. Cooper ging hem aan de rand van het podium zoeken, maar bracht Bodycount-zanger (en acteur) Ice-T mee in de plaats. Tot ook Depp zijn vriend met de glimlach kwam vervoegen. De gitarist zwaaide glimlachend naar de massa, en nam afscheid. Gegil was zijn deel. Een leuke gimmick, geen leuk concert.