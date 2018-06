Concertreview: Judas Priest op Graspop Metal Meeting

Het is al de zesde keer dat we hier op Graspop spelen", wist brulboei Rob Halford. "We houden er erg veel van om hier te zijn. Jullie hopelijk ook. Maar één man nog net dat ietsje meer." Glenn Tipton (70) kwam met bibberende handen het podium op. Hij slaagde er toch in drie songs lang zijn zieke lichaam onder controle te krijgen. 'Metal Gods' was de gepaste song en Graspop zong luidkeels mee met 'Breaking the Law'.



Tipton had het zichtbaar moeilijk, maar het was erg mooi om hem opnieuw naast bassist Ian Hill te zien staan. Na afsluiter 'Living After Midnight' ging Tipton zelf naar zijn opvolger Andy Sneap, om die te omhelzen en hem voor de ogen van de fans zijn zegen te geven. Wijzend en buigend. Wat een prachtig gebaar.

'Glenn Tipton kwam met bibberende handen het podium op. Hij slaagde er toch in zijn zieke lichaam onder controle te krijgen'

Het maakte veel goed bij dit concert, dat erg matig startte. Halford (66) was behoorlijk bij stem. Maar hij is ook een stramme oude man geworden. Die zich met twee handen vastklampte aan zijn microfoon, en zichtbaar moeite moest doen om de hoge noten te halen. De nieuwe songs uit Firepower kregen minder respons dan de oude krakers. Bovendien, met twee jonkies van gitaristen die zich verkleed hadden als KK Downing en Tipton, zag het er uit als een coverband.

In de slotronde zette Priest veel recht. Halford kwam met een zweepje tussen de tanden op zijn Harley Davidson het podium opgereden, voor 'Hell Bent For Leather'. En tijdens 'Painkiller' deed de zanger best veel moeite. Op de grote videoschermen werd (een jongere) Tipton toen al even geprojecteerd.

Judas Priest stond op Graspop niet als hoofdact geprogrammeerd. Dat gebeurt later deze zomer wel op de Lokerse Feesten. Benieuwd of Tipton er dan opnieuw bij zal zijn.