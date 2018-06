Brihang: 'Wie dronken naar huis rijdt, wordt niet betaald'

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

BRIHANG «Boomtown vorig jaar was geweldig. We speelden vroeg en ik was bang dat er niet genoeg volk zou zijn. Een kwartier voor het optreden was er ook nog bijna niemand, maar toen ik opkwam, stond het vol. Ik heb daar ook voor het eerst gecrowdsurfd. Ik bracht ons laatste nummer zoals gewoonlijk vanop een ladder in het publiek, en iedereen riep dat ik me moest laten vallen. Waarna ik terug naar het podium werd gedragen. Af en toe bekijk ik het filmpje nog eens op YouTube, om dat moment opnieuw te beleven (lacht).»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je ooit hebt gegeven?

BRIHANG «In 2014 stonden we in Nederland op een klein festival. Het leek een leuk idee, maar ter plekke bleek dat we tussen springkastelen en eetstandjes moesten optreden. Slecht geluid, slechte omstandigheden, nauwelijks publiek. Eén man stond met zijn kind op de arm heel respectvol te applaudisseren, dat was het. Het viel wat tegen, onze doorbraak in Nederland.»

HUMO Welke backstage heeft het lekkerste eten?

BRIHANG «De Lokerse Feesten. Een geweldig menu. Daar heb ik ook erg lekkere garnaalkroketten gegeten.»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

BRIHANG «Ooit zag ik Brent van Steak Number Eight na een show van het podium komen en meteen overgeven. Daar staat hij blijkbaar voor bekend: als hij niet heeft moeten kotsen, was het niet intens genoeg. Maar zelf? Als we in Gent spelen, kraken we weleens een fles na het optreden. Maar als we elders optreden, moeten we met de auto naar huis. Dan blijven we nuchter. Organisatoren staan er altijd versteld van hoe saai wij zijn. Wij noemen het liever ‘verstandig’ (lacht).»

HUMO Groupies, bestaan die nog?

BRIHANG «Dat denken mijn single vrienden toch. Zij willen altijd mee om die groupies in mijn plaats op te vangen. Helaas (lachje). Als ik het publiek in duik, durft er weleens een meisje over mijn buik te wrijven. Of meer: onlangs werd ik in Oostende bij mijn kont gegrepen. Bleek het een bejaarde vrouw te zijn, mét rollator (lacht smakelijk). Ik vind het wel grappig, mijn vriendin ziet er niet altijd de humor van in.»

HUMO Wat staat er altijd op je rider?

BRIHANG «Zoethoutthee, nootjes, groenten met dipsaus, een fles rum en tonic. En verder ook wat streekbieren, al kunnen we die niet altijd opdrinken. Ik heb er thuis ondertussen een ijskast vol van.»

HUMO Hoelang voor een optreden moet iedereen je met rust laten?

BRIHANG «Een kwartier. Dan begin ik in totale afzondering aan mijn stretchoefeningen, en drink ik een kop zoethoutthee.»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

BRIHANG «Wie dronken naar huis rijdt, wordt niet betaald. Sinds ik die regel heb ingevoerd, heb ik er nog niemand van de crew op moeten aanspreken, maar hij is er gekomen met een reden.»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien?

BRIHANG «’t Hof van Commerce wil ik nog wel eens in festivalmodus zien. Op Dranouter, bijvoorbeeld. En op Couleur Café wil ik Melanie De Biasio niet missen.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend.

BRIHANG «Spinvis mag openen. Daarna Jaap Fischer, want zijn minimale liedjes had ik graag eens gezien. Waarna Typhoon de brug mag maken naar de hiphop en Mac DeMarco het Engels binnenbrengt. En uiteindelijk 2Pac als headliner. Eclectisch, maar zo heb ik het graag.»