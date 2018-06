1. Novastar: ‘Publiek uit zijn dak’

Novastar is terug. In oktober met een nieuwe plaat, nu al met een single op de radio en een optreden op de Main Stage van Werchter in het vooruitzicht. Naar dat laatste kijkt Joost Zweegers enorm uit, maar eerst een andere vraag.

HUMO Joost, wat ben je aan het doen?