Herbeluister het uitverkochte Red Bull Music Odyssey-festival via Red Bull Radio!

Tijdens Red Bull Music Odyssey treden 50 artiesten uit uiteenlopende genres op om alle aspecten van de Britse muziek te belichten. De zes boten hebben elk hun eigen genre, van rap tot jazz. Zo is er plaats voor drum & bass-wonder Goldie,de housepionier Larry Heard, discodiva Jocelyn Brown, dancehall-sterren Equikknoxx en Kranium, en nog veel meer. Voor ieder wat wils.

Omdat het festival volledig uitverkocht was, streamde Redbull alle muziek live via de onderstaande player. In totaal zijn er zeven streams: één per boot, plus één 'masterstream' waar gerenommeerd muziekjournalist Chal Ravens u door de genres gidst.