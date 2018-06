Concertreview: Angèle op Couleur Café 2018

Voor aanvang hadden zeker vijftig meisjes van de crew een rood Angèle-jasje aangetrokken om backstage naar de soundcheck te gaan kijken. Op de eerste rij van het optreden stond een sliert blondines met een froufrou en een pony. En voor de gelegenheid had ik mijn mooiste eyeliner op: Angèle is, zoals Will Ferrell dat zei in ‘Zoolander’, so hot right now.

Een blinde kan zien waarom: de 22-jarige Brusselse – ze speelde op Couleur Café een thuismatch – komt als performer zo natuurlijk over als een klaterend bergbeekje. Wanneer ze op de tonen van nieuwe single ‘La Thune’ kwam aangehuppeld, zweefde ze tien centimeter boven het podium. Achter haar stond een band – terwijl ze het een paar maanden geleden in de Botanique nog helemaal alleen deed – maar daar keek niemand naar. Ze had witte sneakers aan, haar rode Adidas-joggingbroek en een blauwe kimono.

Het is haar naturel die het ‘m doet. Ze leek doodgelukkig als ze in ‘Balance ton quoi’ achter het keyboard plaatsneemt, speelde als een kind met haar mimiek op de tonen van de hiphopbeat onder ‘Flou d’amour’ en liet haar schouders het werk doen op ‘Je veux tes yeux’, maar geen enkel gebaar kwam ingestudeerd over. Het publiek vragen om te hurken en dan recht te springen is zo’n afgezaagd trucje, maar zij kwam ermee weg. Haar vocale prestatie in tophit ‘La loi de Murphy’ was showy – ze verkent graag het Oosten én weerszijden van de toonladder – maar haar stem klonk ongedwongen als een fladderende vlinder, ze moest nooit iets forceren. Ze stopte, zoals de zon vandaag, nooit met stralen.

Het was, met andere woorden, een plezier om naar haar te kijken, en haar beste nummers (‘La loi de Murphy’, ‘La Thune’, ‘La flemme’, ‘Big Shit’) doen vermoeden dat Angèle iets heel speciaals zal gaan worden. Maar echt heel véél van die topnummers heeft ze nog niet. ‘Je veux tes yeux’ is catchy, maar doodbraaf, ‘Balance ton quoi’ een beetje anoniem, ‘Troubles’ een ballad – niet haar sterkste punt – die ballen mist, en dan ook nog eens in de weg werd gezeten door de start van Mahalia’s set op de Blue Stage vijf meter verder.

Het is trouwens opvallend dat Mahalia deels overlapte met Angèle: alle twee zijn het jonge meisjes die met veel oprechtheid en gevoel liedjes schrijven over hun directe leefwereld en bij uitbreiding de leefwereld van alle jongeren – tieneridolen die de moeite van een Google’tje waard zijn. Mahalia’s nummers neigen soms meer naar Ed Sheeran (die haar ontdekte) dan goed kan zijn voor een mens, maar haar set vandaag onthulde toch een groot talent: ze zong ‘Back Up Plan’ volledig a capella, bracht een akoestische versie van Rihanna’s ‘Work’ en kreeg het publiek ongevraagd aan het meezingen in de toch relatief recente single ‘I Wish I Missed My Ex’. Als ik een 14-jarige dochter zou hebben, dan zou ik voor haar een Mahalia-playlist maken op Spotify.

En toch blijft Angèle het talent waar ik het meest van verwacht. Haar optreden was soms zo vluchtig als een Instagramkiekje, maar straalde ook niks dan goeie vibes uit. Als opener van een hoofdpodium op een zomerfestival kan je ’t moeilijk beter treffen.