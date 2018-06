Concertreview: Dubioza Kolektiv op Couleur Café

Wie nu nog bij de site van Tour & Taxis stond - ergens om en bij de grens van Molenbeek en Jette - is meer dan een jaar te laat. Couleur Café is al voor de tweede keer in de schaduw van het Atomium te beleven, daar waar zich ook Paleis 12 en het Koning Boudewijnstadion bevinden, en waar binnenkort - jeetje! - het waterpretpark Océade wordt afgebroken.

Eigenlijk is het festival van een hel vol beton, steengruis en stof verkast naar de hemel zelf: het Ossegempark met haar kastanjelaars en beuken is een wonderlijke plek. Hoeveel airco-machines heb je eigenlijk nodig om één zo’n grote boom te vervangen, zoals er hier honderden staan? Leve de verkoeling.

Een selectie dj’s staat rechts boven op uw stafkaart klaar in bosje schemer onder de noemer Supafly Collective. Wat wij ook graag in de oorschelpen hebben: de klanken van de soundsystems in het dub-bos (Dub Forest). Die systemen zijn duidelijk uitgetest. Rastafari!

Twee songs lang zien wij TheColorGrey openen op de Blue Stage, die groter is dan vorig jaar, en dat mocht: om er Roméo Elvis bij te sleuren, wij stonden in 2017 ‘serrés dans une caisse' naar JMSN, Princess Nokia en Lloyd Carner te kijken.

‘I go by the name of TheColorGrey and this is my band’, zegt Will Michiels, na het geweldige ‘Swerve’. Vertaling: zwenken, uitwijken. Refrein: ‘They talk a lot / but I don't listen, boy / you know I gotta / Swerve / That’s just the way to go / Swerve’. De man die alles zelf schrijft, rapt, zingt en producet heeft nu ook een goeie groep gevonden, de schelle plaatversie valt ernaast in het niets. ’On & On’ is nog beter.

Maar wij trekken naar acht in zwart-gele voetbaltenues gestoken Bosniërs die Dubioza Kolektiv heten. Als de zomermaanden daar zijn, droppen deze in Oost-Europese kraakpanden overlevende anarchisten hun honden bij hun moeders, laden ze hun instrumenten in een busje, en doen de Balkanmannen dag na dag wat ze aan festivalorganisatoren beloofd hebben: de mensen doen lachen en springen, en de bieromzet opkrikken.

De eerste tekst die ik ontcijfer boven een ska-ritme: ‘I am from Bosnia, going to America / I want to see the statue of liberty.’ In ‘Release the Pressure’ zitten Skrillex-achtige slijpschijven tussen ska van den Aldi. De voetbalshirts en speelgoedgeluidjes doen nogal Manu Chao aan. Ze zeggen tot het in deze hitte dolenthousiaste publiek : ‘When we say couleur, you say café’. Ze creëren een corridor tussen de linker- en de rechterhelft van het publiek, en zeggen daarbij: ‘Dat kunnen we goed in Bosnië, corridors maken’. Ze spreken de ene helft in het Frans aan en de andere in het Nederlands (‘Zangtalenten van links: laat jullie horen’). Er moet daarna een liedje in het Bosnisch worden gezongen, het wordt uiteraard een lalalala-liedje dat de mensen bijeenbrengt.

Na een tijd betrekken ze de man die het waterstofkanon bedient erbij. Als ze de mensen hadden ontwaard die bovenaan stonden zeepbelconstructies te maken in het mooie amfitheater dat de Green Stage is, ze hadden die mee het podium opgetrokken.

In de tune ‘Free.mp3’ gaat het: ’Our music is for free / you can download mp3’. In dat verband: op hun shirts is de muziekpiraterij nog home-taping op een cassette, de banner achter hen is wel aangepast aan deze tijd: ‘Click it, save it, seed it, share it, link it, stream it.’

Eén punksong die in reggae verandert gaat van ‘Boom shakalaka boom’. Ik weet niet waar ‘Himna generacije’ over gaat, maar wat Dubioza Kolektiv onmiskenbaar aan talent mist, compenseren ze ook hier met enthousiasme en doorzettingsvermogen, want ik ga mee overstag.

Het is nu officieel: here comes the summer!