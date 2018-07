Festivalitis Concertreview: George Clinton op Couleur Café

Een lenige funkmachine kan de ondertussen bijna 77-jarige George Edward Clinton Jr. uiteraard niet meer zijn. Maar dat Dr. Funkenstein in amper één song het merendeel van de tekst zou zingen, dat hadden we niet voelen aankomen. De song heette dan nog ‘I’m Gon Make You Sick of Me’ ook.4