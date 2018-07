Willem Ardui (blackwave.): 'Groupies? Zo zijn wij niet, meneer'

HUMO Wat is het beste festival waar je ooit speelde?

WILLEM ARDUI «Pukkelpop 2017 was overweldigend. Er kan drieduizend man in die Lift-tent. Als opener verwachtten we dat die hoogstens voor de helft gevuld zou zijn, maar ze stond afgeladen vol en iedereen was volledig mee. Heerlijke ervaring.»

HUMO Wat is het slechtste festivaloptreden dat je hebt gegeven?

ARDUI «Vorig jaar in Café Video. We waren nog maar net bezig, en die avond hebben we ondervonden dat we er nog niet klaar voor waren. De bindteksten leken nergens op, de overgangen werkten niet, de band wist niet wat er moest gebeuren. Het was een wake-upcall om veel harder te repeteren.»

HUMO Wat is je beste backstage-anekdote?

ARDUI «Op Pukkelpop zag ik al die grote artiesten backstage. The XX, Solange, Cypress Hill ook, maar ik ga nog wat zelfvertrouwen moeten kweken voor ik met zulke mensen durf te praten.»

HUMO Groupies, bestaan die nog?

ARDUI «Ik sta ervan te kijken hoe vlot mensen je aanspreken als je na een optreden het publiek ingaat. Ze willen vertellen hoe goed ze het vonden, een handtekening... Ik kan me voorstellen dat als je, euh, voor meer openstaat, je die kans wel krijgt. Maar zo zijn wij niet, meneer.»

HUMO Heb je vaste rituelen voor je op moet?

ARDUI «Voor een optreden is het altijd zo hectisch dat ik daar niet aan toekom. Er moet altijd nog iets geregeld worden omdat we niet genoeg tijd hadden bij de soundcheck, of ik moet nog snel naar het toilet... Jean (rapper Jaywalker, red.) kan dat wel. Die trekt zich voor we op moeten altijd even terug met wat Travis Scott op zijn koptelefoon. Ik hoop dat ik daar deze zomer ook wat tijd voor vind.»

HUMO Wat staat er altijd op je rider?

ARDUI «Pimm’s koeken. We hebben dat moeten specifiëren, want er bestaat ook sterke drank met die naam. Zaten we altijd daarmee opgescheept (lacht).»

HUMO Wat is er strikt verboden op de tourbus?

ARDUI «Alles mag.»

HUMO Welke act wil je deze zomer zelf zien op welk festival?

ARDUI «The Roots. Ze spelen op dezelfde dag als wij op Gent Jazz en zijn één van onze grote voorbeelden voor wat een liveband kan zijn. Black Thought is mijn held als frontman. Ongelofelijk hoe hij kan blijven spitten, alsof hij nooit zonder tekst raakt.»

HUMO Hoe ziet je ideale festivalaffiche eruit? Vijf namen, dood of levend, gerangschikt als een echte affiche.

ARDUI «Headliner is Prince, één van de beste performers en entertainers ooit. Daarvoor D’Angelo, die afgezegd heeft voor Couleur Café maar bij mij mag herkansen. Net daaronder zet ik blackwave.. Natuurlijk programmeer ik onszelf, je wil toch op hetzelfde festival staan als al je helden? En voor ons zet ik de opkomende rapper Caleborate en als opener David Ngya. Hij heeft ons ‘Elusive’ ingezongen, maar het soloproject waar hij aan werkt zal ook meer dan de moeite zijn.»