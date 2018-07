Van Angèle tot iets met een Z: Humo's definitieve Rock Werchter-alfabet

A van Alomtegenwoordig

Winnaar van de grote Oscar and the Wolf-wisselbeker 2018 – de artiest die werkelijk álle Belgische zomerfestivals aandoet – is natuurlijk popnimf en allround fenomeen Angèle (zaterdag, The Barn, 14.30 – 15.15). Wie haar na deze zomer nog altijd niet op een podium heeft zien staan – u krijgt nog kansen op onder meer Les Ardentes, Dour, Dranouter of Pukkelpop – mag officieel niet naar ons feestje komen, waar Angèle allicht óók komt optreden.

B van Baarden

Kunt u ze nog uit elkaar houden, de jonge, veelal bebaarde schoonzonen met een gitaar? Gooi op Rock Werchter met een steen, en u raakt vast wel Keir (donderdag, The Slope, 18.40 – 19.20), Tom Grennan (donderdag, The Slope, 17.00-17.35), James Bay, (donderdag, The Barn, 20.30 – 21.45), Dermot Kennedy (vrijdag, The Barn, 13.00 – 13.40), Tom Walker (vrijdag, KluB C, 13.40 – 14.15) of JP Cooper (zaterdag, KluB C, 15.15-16.00). Over baarden gesproken: onlangs was er veel te doen over die van Alex Turner van Arctic Monkeys (zondag, Main Stage, 23.15 – 0.45). Toen hij op een foto werd gespot met wat pluis rond de lippen, reageerde het internet geschokt. Er werd zelfs een petitie opgestart – ‘Banish the Beard!’ – waarop Turner op zijn eigen laconieke wijze reageerde: ‘Is er een petitie? Dat wist ik niet. Amusant.’ Maar de móóiste bos hangt toch onder de kin van de Amerikaanse clochard The White Buffalo (vrijdag, The Slope, 18.30 – 19.10), waardoor we meteen een excuus hebben om de mens eens te vermelden.

C van Cameo

Zou het op toeval berusten dat de jonge Britse Little Simz (donderdag, KluB C, 16.00 – 16.40) op dezelfde dag geprogrammeerd staat als Gorillaz (Main Stage, 0.15 – 1.45), met wie ze de song ‘Garage Palace’ schreef? Wij menen van niet: Little Simz kruipt tijdens het legendarische ‘Clint Eastwoord’ sowieso al eens graag het podium op met Damon Albarn en Jamie Hewlett. Het is een gastoptreden om naar uit te kijken, want Little Simz wordt nu al op handen gedragen door Jay-Z en Kendrick Lamar. Ze bracht in een paar jaar tijd acht mixtapes, zeven ep’s en twee platen uit: u hebt nog een paar dagen om uw schade in te halen. Het dreigt daar op het podium van Gorillaz trouwens de zoete inval te worden, want ook de Amerikaanse hiphopgoeroe-in-zakformaat Vince Staples (donderdag, KluB C, 19.30 – 20.30) en r&b-sensatie Kali Uchis (donderdag, KluB C, 14.20 – 15.00) zouden weleens hun bijdrages op ‘Ascension’ en ‘She’s My Collar’ live kunnen komen brengen.

D van Dilemma

Elke dag krijgt u er wel één voor de voeten geworpen. Het ergste? Op donderdag: het rariteitenkabinet van Gorillaz vs. de stinkende oksels van Triggerfinger (KluB C, 0.00 – 1.05). Vrijdag: de britpop van Franz Ferdinand (KluB C, 21.15 – 22.15) vs. de klok van Hannah Reid bij London Grammar (Main Stage, 21.15 – 22.30). Zaterdag sluit alles, raar maar waar, netjes op elkaar aan, maar dat wordt dan weer gecompenseerd door een driedubbel dilemma op zondag. Roméo Elvis (KluB C, 21.00 – 22.00) heeft – ‘Alas, poor Romeo!’ – de dikke pech om lijnrecht tegenover Nick Cave and the Bad Seeds (Main Stage, 21.00 – 22.30) te staan. Fever Ray (KluB C, 23.15 – 0.15) is het feministische alternatief voor het machismo van Arctic Monkeys. En als klap op de vuurpijl staan twee iconen tegenover elkaar: de baardige bosmens E die met Eels op de Main Stage zijn drieakkoordendeuntjes speelt (17.25 – 18.25), en de waardige Britse gentleman David Byrne die even verderop The Barn herinricht (17.35 – 18.45).

E van Eten

Wie de lauwe pils en slappe frieten beu is, kan in Apero, naast The Barn én in een nieuwe vestiging bij de North West Walls, een Karmeliet achteroverslaan of zich op de cava storten. Er zijn ook opnieuw foodtrucks en, met East-West, een takeawayrestaurant dat je met plezier enkele slierten eetbonnetjes lichter maakt.

Nog enkele eetfeitjes? Jxmmi van de monsterhit ‘Black Beatles’ en het stemmige rapduo Rae Sremmurd (donderdag, Main Stage, 14.20 – 15.20) liet weten graag zijn dag te beginnen met Belgische wafels. Anne-Marie (donderdag, KluB C, 17.40 – 18.30) zong in ‘Perfect’: ‘Sometimes I wake up late and don’t even brush my teeth / Just wanna stuff my face with leftover mac and cheese.’ Een gevoel dat ook David Byrne kent: zijn favoriete moment van de dag is dat waarop hij opstaat om de overschotjes van gisteren op te warmen, ‘zeker als het pikant eten is.’ En dan is er nog Jack White (zaterdag, Main Stage, 20.40 – 22.10), van wie sinds het uitlekken van z’n rider iedereen weet hoe hij zijn guacamole het liefst heeft: met precies de juiste hoeveelheden koriander, tomaat, ui, peper, limoen, zout en peper en – vooral – ‘in grote brokken, niet te plat’.

F van Fans

Anderson .Paak (vrijdag, The Barn, 22.15 – 23.25) behoeft geen introductie, maar toch even aanstippen dat the artist formerly known as Breezy Lovejoy vroeger op een wietboerderij werkte, en dat hij ook een tijd met zijn vrouw en kind op straat leefde. Nu is hij niet alleen onze Werchtertip bij uitstek, maar ook die van Beyoncé – ze heeft ons dat gisteren nog bevestigd met een sms’je.

Wie schuiven andere groten der aarde naar voren? Jack White wijst naar First Aid Kit (vrijdag, The Barn, 16.15 – 17.15). Gitarist Tom Morello tipt het sympathiek schuimbekkende The Last Internationale (zaterdag, Main Stage, 14.00 – 14.45), tevens nieuwe thuis van Rage Against the Machine-drummer Brad Wilk. Soundcloud-rapper Russ (vrijdag, Main Stage, 17.30 – 18.30) vond online steun bij Eminem, terwijl Dermot Kennedy werd gelanceerd door de Spotify-account van Taylor Swift. Tom Grennan deed het op de ouderwetse manier – via vrije podia – en kreeg voor zijn moeite een telefoontje van Elton John. Maar het mooiste compliment is toch dat van Jan Paternoster van The Black Box Revelation aan SONS (zaterdag, Main Stage, 13.00 – 13.30) uit Melsele: ‘Ik zou fier zijn als het míjn zonen waren.’

G van Globaal

Net als bij het Eurovisie-songfestival enkele enthousiaste inzendingen uit Australië: de aussies sturen dit jaar drie stervelingen en één Nick Cave. Engeland is de grootste leverancier met 31 acts, Amerika volgt op de voet met 29. België zorgt voor 14 stuks, onder meer blackwave. (zaterdag, KluB C, 23.15 – 0.15), Arsenal (vrijdag, KluB C, 23.25 – 0.25) en Faces on TV (vrijdag, The Slope, 22.30 – 23.25). En verder? Vier groepen uit Ierland, drie uit Schotland, twee uit Zweden, Nederland en Frankrijk, en telkens één uit IJsland, Wales, Noorwegen en Oostenrijk. Enkel Black Rebel Motorcycle Club (donderdag, The Barn, 16.40 – 17.40) en Snow Patrol (vrijdag, Main Stage, 19.15 – 20.15) hebben de dubbele nationaliteit. Tussen de bezoekers nog méér variatie: vorig jaar kwamen er mensen uit wel 112 verschillende landen.

H van Hoofdstad

De hipste muziek komt tegenwoordig niet uit Londen of Los Angeles, maar wel uit ‘hellhole’ Brussel: na Angèle en Roméo Elvis volgt nu ook Todiefor (vrijdag, The Slope, 20.15 – 21.10), een producer die u vooral zult kennen van het hitje ‘Cool Kids’ dat hij maakte met Caballero & JeanJass. Crème de la crème: het superieure hiphopgezelschap STIKSTOF, met onder meer Zwangere Guy. Uw lijfblad zei over hun derde plaat ‘Overlast’: ‘Als dit niet de beste Belgische hiphopplaat van 2018 zal blijken, geven wij een groot feest.’ Dat feest zullen wij niet hoeven te organiseren, maar u kunt voor een stevige party gelukkig altijd nog zaterdag in KluB C terecht (17.00 – 17.50).

I van Incest

Voor seksuele spanning op de wei zult u zelf moeten zorgen – wij hebben onlangs bij de personeelsdienst plechtig moeten beloven dat wij dat níét gaan doen – maar eigenlijk willen we het onder dit lemma gewoon hebben over broers en zussen die op Werchter samen het podium bestijgen. Angèle en Roméo Elvis komen nog apart, op verschillende dagen, maar Angus & Julia Stone (vrijdag, The Barn, 18.15 – 19.15) bedrijven hun indiefolk samen, net als de zusjes van First Aid Kit en de broers van Rae Sremmurd. De mooiste én wrangste broederliefde is te vinden bij ex-The Strokes-lid Albert Hammond Jr. (zondag, The Barn, 13.00 – 13.30): hij blikte onlangs ‘Francis Trouble’ in, een ode aan zijn bij de geboorte overleden tweelingbroer.

J van Jong

Amper uit de luiers en nu al op een Werchter-podium: BBC Sound of 2018-winnares Sigrid (zondag, KluB C, 15.00 – 15.45). Ze mag dan wel 21 zijn, ze ziet er nog altijd een paar lentes jonger uit. Fransman Petit Biscuit – né Mehdi Benjelloun – is met zijn 19 jaar nóg groener achter de oren, alhoewel: hij scoorde enkele zomers geleden al 250 miljoen hits op Spotify met de aan Gold Panda herinnerende hit ‘Sunset Lover’. Maar dé benjamin van de bende blijft het 18-jarige madeliefje Emma Bale (zaterdag, The Slope, 14.45 – 15.15), die evolueerde van ‘The Voice Kids’ over voorzichtige singer-songwriter tot popdiva in wording, met Florence Welch en Sampha als grote idolen.

K van Keelproblemen

Paniekerige diarreeaanvallen bij Belgische fans van Pearl Jam (zaterdag, Main Stage, 23.00 – 1.00): onlangs moest Eddie Vedder het optreden in de O2 Arena annuleren omdat hij zijn stem kwijt was. Hij zou opnieuw oké moeten zijn tegen dat hij het Werchter-podium op moet, maar met Eddie is het voorlopig toch zo’n beetje zoals met Thomas Vermaelen en Vincent Kompany: iedereen blijft wel zeggen dat het goed komt, maar wij zijn pas helemaal gerust als we ze het grasveld zien opkomen.

L van Ladies

Bij de headliners alleen schuimend testosteron, maar tussen de kleine lettertjes staan gelukkig veel boeiende artiestes, die zich vooral onledig houden in de genres hiphop, r&b en soul, en die weleens een rooskleurige toekomst tegemoet zouden kunnen gaan. Geuren van alle prinsessen het meest fris: Kali Uchis, Jade Bird (donderdag, The Slope, 20.45 – 21.25), IAMDDB (vrijdag, The Barn, 14.15 – 15.15), Jorja Smith (zaterdag, KluB C, 18.50-19.50), NAO (zondag, KluB C, 16.45-17.35), Sigrid en natuurlijk Angèle, over wie al veel is gezegd maar nog altijd niet genoeg.

M van Mobiliteit

Geen idee waarom er zo lang plannen bestonden voor een treinstaking tijdens Rock Werchter – de initiatiefnemer, ene Chokri M., was niet bereikbaar voor commentaar – maar die lijken definitief naar de prullenbak te zijn verwezen: de trein is dus weer uw beste vriend. Voor het eerst is er dit jaar ook een op voorhand te reserveren nachtbus beschikbaar van Leuven naar Brussel, waarvoor u 16 euro dient neer te tellen. En nog een primeur: de zogenoemde park & bike-stations – eerst de auto, dan de fiets – omdat Werchter van 2018 Het Jaar Van De Fiets wil maken.

N van Nederhop

Kon ook onder de G van Grote Afwezige. Nederhop is tegenwoordig zowat het populairste genre bij pubers, maar die komen kennelijk niet massaal naar Werchter, want daar staat alleen Sevn Alias (donderdag, The Slope, 23.15 – 0.10) geprogrammeerd. Weetje: Sevns nummer ‘Patsergedrag’ (featuring Lil’ Kleine en Boef) staat niet op de soundtrack van Adil El Arbi en Bilall Fallahs ‘Patser’, maar is wél – spits uw oren, gast! – in de film te horen.

O van Opnieuw

Voor de headliners vist Rock Werchter over het algemeen in een kleine vijver (volgend jaar wieder Rammstein?), maar wie was er al het vaakst bij? Stereophonics (zaterdag, Main Stage, 15.20 – 16.20) komen voor de zesde keer, de teller van Pearl Jam, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand én Triggerfinger staat op vijf. Werchter-anciens van het jaar zijn evenwel Queens of the Stone Age (donderdag, Main Stage, 21.30 – 23.15), die zich voor het eerst sinds 2011 op ‘aanwezig’ hebben gezet: het zal hun zevende passage worden, en dat is twee keer méér dan Rammstein, jawohl!

P van Piemels

Nutteloze weetjes! Op de wei stonden vorig jaar maar liefst 240 douches, 850 toiletten en – zo weet u dat toch ook weer – 75.000 vierkante meter staalplaten. Maar het opvallendste cijfer: in slechts 22 van de 97 groepen die dit jaar aantreden – dat zijn er trouwens twintig méér dan vorig jaar – zit een vrouw. Welke conclusies we daaruit moeten trekken, vraagt u? Even geduld, wij zijn zo terug!

Q van Quetzalcoatl

Quetzalcoatl is de Azteekse god die wij de laatste maanden met véél bloedoffers gepaaid hebben, en die in ruil een verandering doorvoerde op de affiche. Het sociale-mediagenie Dotan, van wie uitlekte dat hij aan de lopende band online verhalen verzon over zichzelf (‘Wat ben jij niet alleen een rasartiest, allerliefste Dotan, maar ook een buitengewoon waardevol mens!’), werd vervangen door Millionaire (zaterdag, The Barn, 13.00 – 13.55), dat altijd op Rock Werchter thuishoort. Tim Vanhamel en co. moeten er wel om één uur ’s middags aan de bak – en dus makkelijk zeven uur te vroeg – maar toch: dank u, machtige Quetzl!

R van Rode Duivels

Natuurlijk staat er voor voetbalminnende muziekfanaten een groot scherm klaar om de kwartfinales van het WK voetbal op te bekijken. Wat de Rode Duivels er maandag in hun achtste finale van gebakken hebben, wisten we bij het ter perse gaan uiteraard nog niet. Maar als ze Japan in de wok gehakt hebben, en daar gaan we toch enigzins van uit, spelen ze op vrijdag om 20 uur. Dan begint Ben Howard aan zijn set in The Barn en speelt Todiefor in The Slope. Harde keuzes zullen gemaakt moeten worden.

S van The Slope

De eeuwig krappe Barn werd nog maar eens uitgebreid. Er kunnen dit jaar 20.000 mensen in, waardoor het ding nu groter is dan het Sportpaleis. De picknickbanken onder de vlagjes verdwijnen dan weer. De grootste verandering is de toevoeging van een vierde podium dat The Slope heet, en volgens Herman Schueremans voorbehouden is voor ‘jonge wolven, sterren van morgen en ontdekkingen van de festivalprogrammatoren’. Treden er bijvoorbeeld aan: Warbly Jets (zondag, 13.35 – 14.05), Durand Jones and the Indications (zaterdag, 19.50 – 20.35) en Wolf Alice (vrijdag, 15.10 – 15.45), dat door NME met de gebruikelijke zin voor terughoudendheid werd omschreven als ‘100 procent de beste Britse groep, met hét debuut van het decennium.’

T van Trent

Altijd feest als Trent Reznor van Nine Inch Nails (zondag, The Barn, 19.45 – 21.00) zijn mond opendoet. In een recent interview fileert hij de halve popcultuur, en ook – wie anders? – Kanye West. Reznor tegen een journalist van The Guardian: ‘Hoeveel essays hebben jullie de laatste tijd niet over die mens geschreven? Het is nochtans simpel: zijn plaat suckt en hij heeft zijn fucking verstand verloren. Klaar.’ Trent is daarentegen wél enthousiast over Childish Gambino’s ‘This Is America’: ‘Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst nog eens een videoclip helemaal uitkeek, laat staan dat ik er één op repeat zette. Deze muziek is gedurfd en gevaarlijk – en die mens kan nog dansen ook!’

U van Uitzonderlijk

Elk excuus is goed om te graaien uit onze recensie over het laatste optreden dat Nick Cave en zijn Bad Seeds gaven in het Sportpaleis. Onze Man omschreef hen als ‘dat mooie, móóie bondgenootschap van op hetzelfde moment menstruerende mannen die zwijgen verkiezen boven praten, en muziek maken boven zwijgen.’ Al wie er zondag bij mag zijn: houd uw mond en geniet.

V van Vuurrood

The Hive Entertainmentzone heet heden CNTRL PRK, maar u kunt er nog altijd terecht om te zuipen en te dansen, elke nacht van 23 tot 4 uur, met bijvoorbeeld Omdat Het Kan Soundsystem, DJ Yolotanker of Linde Merckpoel. Wat ons bij het lemma hierboven brengt, want de roodharigen plannen duidelijk een coup op Werchter. Bijna-slimste mens Thibault Christiaensen palmt met Equal Idiots (zondag, 22.30 – 23.10) The Slope in. Matt Thomson, de al even rode zanger van The Amazons (zondag, The Slope, 18.25 – 19.05) gaat hem voor. Toch blijft het hevigste vlammetje van allemaal QOTSA-frontman en ongeleid projectiel Josh Homme. De incidenten waarbij hij leden uit het publiek uitkafferde (‘Retards!’, ‘Ik neuk je in je kont!’) zijn niet te tellen, en een tijd terug kwam hij ook nog eens in de problemen toen hij in een slechte bui een vrouwelijke fotografe recht in het gezicht – en in het ziekenhuis – trapte.

W van Wie?

Misschien kent ú ’m niet, maar hij is het idool van uw kinderen: Post Malone (zondag, The Barn, 14.00 – 15.00), de rapper die zegt dat hij geen rapper is, maar wel vrolijk samenwerkte met 50 Cent en Kanye. Wat moet u over hem weten? Hij is al op spoken gaan jagen in het tv-programma ‘Ghost Hunters’, heeft een wapenverzameling ter voorbereiding van de nakende apocalyps en is geïnteresseerd in ‘alternatieve feiten en samenzweringen’. Hij heeft ook prikkeldraad op zijn voorhoofd getatoeëerd, dus ja.

X van X-zeem

Rondom de campings van Rock Werchter werden pas nog dertig haarden van processierupsen gespot. Specialisten waarschuwen festivalgangers – geen grap – dat ze symptomen kunnen ondervinden als ‘jeuk, een branderig gevoel of zelfs duizeligheid.’ En dat op een camping!

Y van YOLO

Nu u Post Malone een beetje kent, kan er wel een anekdote af. Tijdens een optreden in St. Louis had hij met zijn mompelraps – vanop onder meer succesplaat ‘beerbongs & bentleys’ – zijn eigen fans ei zo na in slaap gewiegd. In die mate zelfs dat ze hem vergaten op te vangen toen hij stagedivede tijdens de hit ‘Rockstar’. Hij liet het niet aan zijn hart komen, rapte verder op de grond en tweette achteraf: ‘Toen niemand mijn dikke reet opving, voelde ik me als Jack Black in ‘School of Rock’.’

Z van Zomaar

Van ingestudeerd over incoherent tot inspirerend: met bindteksten kun je veel kanten uit, maar de interne gps van onderstaande muzikanten staat altijd juist.

Een goeie van Jack White onlangs, toen hij de laatste strofe van ‘Icky Thump’ – ‘you can’t be a pimp and a prostitute too’ – ophing aan president Trump, en het liedje voor de gelegenheid herdoopte tot ‘Icky Trump’. Touché.

Eels: ‘Are you ready to rock?’ En dan, nadat het publiek het op een luidkeels juichen had gezet: ‘Yeah, about that...’ Zijn favoriete bindtekst en een uitspraak die heel E’s muzikale oeuvre puntig samenvat: ‘Het volgende liedje is óók een bummer.’

Toen Eddie Vedder vorig jaar in de Lotto Arena aantrad, was hij zoals altijd zijn poeslieve zelve. Zo ook toen een fan het podium op mocht en begon te bibberen van de zenuwen. ‘Voor mij een koffie, en voor deze beste kerel een rode wijn met een Xanax en wat Vicodine, alstublieft.’

Voor ons ook eentje. En tot op Werchter!