Rock Werchter 2018: de sfeer kan nu al niet meer niet stuk (op Instagram)

Mensen! Mensen! Gene paniek we gaan door tegen Brazilië en ik zal jullie vertellen waarom! 4 jaar geleden was ik aanwezig op Werchter tijdens de match België - Argentinië toen was er de uitschakeling waardoor ik kwaad naar mijn tent ben gestapt en zo het optreden van Pearl Jam heb gemist 😭 2 jaar geleden tijdens het Europees kampioenschap was ik aanwezig op Werchter tijdens de match België - Wales het was terug geen succes dus ik opnieuw kwaad naar mijn tent... Dit jaar WK Rusland match Brazilië - België zal ik NIET ik herhaal NIET aanwezig zijn op Werchter dus maak jullie je maar op voor het feestje van de eeuw!!! Het was een droom van ooit een kwalificatie mee te kunnen maken op Werchter maar deze keer ga ik bewust niet nem! #rockwerchter2018 #rw18 #stubru #brabel #worldcup2018 #redtogether #rodeduivels

A post shared by Domien Verbeke (@v.domien) on Jul 4, 2018 at 7:01am PDT