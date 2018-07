Dag twee van Rock Werchter kruipt op gang - al dat lichaamsvocht!

Bij het slenteren naar de wasplaatsen zien we vooral heel wat spaghettibenen (of linguinibenen, zo u wil) die nauwelijks kunnen functioneren. Logisch eigenlijk, want van het muzikaal geweld van gisterennacht zou zelfs Xherdan Shaqiri, gecertifieerd blok Zwitsers graniet, niet meer stabiel op zijnbenen kunnen staan. Triggerfinger en Gorillaz tegelijk; dat is een flinke homp kolossaal muzikaal geweld.

We hebben zo’n vermoeden dat de concentratie katers per vierkante meter hier de pan uitswingt. We twijfelen er echter niet aan dat die katers stilletjes gesmoord zullen zijn tegen vanavond, want al die alcohol is dan reeds uit uw lichaam gezweet.

Weinig verwonderlijk, want het is hier werkelijk verschroeiend heet – de mieren kruipen smeulend uit de grond, de pintjes koken in uw hand, en het speeksel verdampt rechtstreeks uit uw mond. Of misschien hebben wij het gewoon buitenaards warm, en heeft u er niet eens last van. In ieder geval, te zien aan de glimmende lijven overal, zweet u hier een stevig doch weinig smakelijk potje vol.

Dat betekent ook de security het moeilijk gaat hebben om lastige klanten te vangen, want zo’n drijfnat bloot lijf is véél te glibberig om in een degelijke worstelgreep te houden. We hebben ons ook laten vertellen – of misschien hebben we intussen een zonneslag opgelopen – dat okselzweet behoorlijk voedzaam is, of alleszins rijker aan mineralen dan de gemiddelde festivalfriet. Testen?