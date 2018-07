Concertreview: Björk op het Sint-Pietersplein

Vlak voor het concert van Björk hoorden we paradijselijke vogels fluiten als in een paringsritueel. Ook wij hadden willen koeren als tortelduifjes naar de IJslandse legende. Dat was evenwel buiten de onwereldse waardin gerekend.

Op het Gentse Sint-Pietersplein had Björk makkelijk het concert van haar leven kunnen spelen. Zò gepiept, met die onwaarschijnlijke back catalogue, én dat excentrieke universum waarin ze ons nu al meer dan een kwart eeuw laat ronddolen. We durfden er vooraf zelfs grof geld op inzetten - uw ticket in de Golden Circle bijvoorbeeld - dat ze een paar uur later in de voetsporen zou treden van betreurde helden als Leonard Cohen en Prince. Jaren eerder hadden die namelijk op krèk datzelfde plein magie, ontroering en opwinding in de lucht doen zinderen.

Waarom koos Björk dan voor een akelig voorspelbare festivalset? Of een concert dat niet alleen véél te kort van stof was, maar ook nog eens te kort schoot in emotie? Haar laatste langspeler Utopia vonden we weliswaar een pareltje, maar dat vonden we net zo goed van de magistrale mistroostigheid op Vulnicura (waaruit ze zuinigjes de afsluiter ‘Notget’ perste), Homogenic (niéts uit gespeeld!), Debut (de hoorbare publiekslieveling ‘Human Behaviour’ kon er nog net van af) of Post (alleen ‘Isobel’ leek volgens haar de tand des tijds te hebben doorstaan).

Terechte revanche?

Laten we vooral niet dweepziek klinken, maar stiekem keken we al wekenlang reikhalzend uit naar dit concert. Zéker na de unanieme jubelzang die volgde na haar show op Primavera. Zou ze eindelijk die revanche kunnen nemen voor haar passage op Pukkelpop in 2012? Toen gaf Björk een even gevoelig als gesofisticeerd optreden, dat de gemarineerde festivalgangers helaas maar matig leek te boeien. Maar met een thuismatch voor fans zouden de kaarten vàst anders liggen. Quod non.



In een decor dat zowel tropisch regenwoud, Hof van Eden, Avatar als de fuckin’ Efteling belichaamde, drentelde de zangeres wat mak rond terwijl bloemen ontloken, een roterend podium met planten dwarsfluitisten leek te baren, en dramatische tot extatische choreografieën werden opgevoerd. De lichtshow was bovendien prachtig - na zonsondergang kreeg je zelfs het noorderlicht te zien op het podium - en met lichteffecten simuleerde de IJslandse dansende vuurvliegjes. Maar dit aards paradijs leek onder bewind van een onpersoonlijke en ondoorgrondelijke godin.

Rauw op je dak

Geen moment werd je immers oprécht ontroerd of van je sokken geblazen. De songs van Utopia boden dan ook de garantie op een nogal eenvormige trip. Eén waarbij je na een half uur hooguit tot het kosmische besef kwam dat dwarsfluit een verdomd vervelend instrument kan zijn.

De meningen over Björk zijn natuurlijk al jaren verdeeld. Maar volgens het principe van de Latijnse spreuk divide et impera héérste de IJslandse ook vaak op het podium. Daar merkte je alleen te weinig van in Gent. Op het plein was er verrassend weinig animo te bespeuren, en eigenlijk viel de ontgoocheling pas tijdens de terugweg echt rauw op je dak.

Wie meer dan negentig euro neertelde voor een concert dat in niets verschilde van een reguliere festivalset en bovendien méér om grotesk en zweverig theater leek te gaan dan om songs van vlees en bloed (én zweet én tranen - noem ons gerust verwend), voelde zich vast in de aap gelogeerd.



Het feeërieke ‘Features Creatures’, een wonderlijk ‘Losss’ of een speels en opwindend ‘Human Behaviour’ te na gesproken, viel er eigenlijk altijd méér te zien dan te beleven.

Geniaal of doodzonde?

“Misschien moet je wel geniaal zijn om de show te snappen”, hoorden we iemand achteraf grinnikend opperen. Wellicht wàs dat ook effectief een verplichting om te kunnen doorgronden waarom de jolige elfendansjes in ‘Wanderlust’ of een elfendertigste intermezzo op dwarsfluit je een geweten dienden te schoppen over de schoonheid van de aarde, de nietigheid van de mens en een matriarchale utopie - de stokpaardjes van Björk vandaag. Op academisch gebied zijn we nooit een benijdenswaardige partij geweest, dus wij dienen u alvast het antwoord schuldig te blijven.

Wij zagen vooral een artiest die een glansprestatie had kunnen neerzetten, maar uiteindelijk besliste dat ze dit vast ook doodleuk op haar sokken voor mekaar kon krijgen. Zeiden we doodleuk? We dachten eerder aan doodzonde.

Nachtelijke bijgedachte: hadden we, achteraf bekeken, eigenlijk niet liever David Byrne met een hattrick op dat Sint-Pietersplein zien triomferen, na zijn sensationele doortocht op Gent Jazz en Rock Werchter?