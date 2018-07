Festivalitis Dour 2016: De sfeer zit er meteen in tijdens openingsfeest (20 foto's)

De afwezigen hebben ongelijk. Gisteren begon Dour met een openingsfeest, waar onder ander Netsky en The Vacccines de uitgelaten massa amuseerden met hun deuntjes en beats. Het zorgde meteen voor een sfeer die ons deed denken aan de sfeer na de 1-0 van Nainggolan tegen Wales. Gigantisch dus. Deze keer echter geen domper, want vanaf vandaag begint het festival echt. Onder andere The Prodigy en Wiz Khalifa beklimmen vandaag het podium.3